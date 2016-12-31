31.12.2016 23:36:22

Emniyet Müdürü Alper eğlence merkezlerini gezdi

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, yılbaşı gece eğlence mekanlarını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

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Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, yılbaşı gece eğlence mekanlarını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.Adıyaman Hısn-ı Mansur Kalesinin etrafında bulunan kafeleri gezen Emniyet Müdürü metin Alper, polis ekiplerinin uygulamalarına katıldı. Kafe içerisinde oturan gençler ile sohbet eden Emniyet Müdürü Metin Alper, yeni yılın kutlu olması dileklerini iletti.Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir ortamda yeni yıla girmeleri için polis teşkilatının gece gündüz demeden çalıştığını vatandaşlara söyleyen Metin Alper, polis teşkilatının vatandaş için var olduğunu kaydetti.