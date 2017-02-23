23.02.2017 13:28:38

Emniyet müdürü Akay'dan Safranbolu TSO'ya iadeyi ziyaret

Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Ali Sami Acar'ı ziyaret etti.

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Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Ali Sami Acar'ı ziyaret etti.STSO Yönetim kurulu üyesi Özlem Urgancıoğlu Cihan'ında hazır bulunduğu ziyarette konuşan Emniyet Müdürü Akay, Karabük'ün güvenle vakit geçirebilecek huzurlu bir şehir olduğunu söyledi.Karabük'ün her anlamda hızla gelişme eğiliminde olan bir şehir olduğunu ifade eden Akay, "Şehrimizin asayiş ve güvenliğini muhafaza etmek ve daha iyi standartlara taşımak da bizim görevimiz. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası da Karabük ve Safranbolu'nun gelişmesine katkı sağlayan önemli kuruluşlarımızdan biridir. İl Emniyet Müdürlüğü olarak sizlerle iletişim içinde olmaya, ilimiz için faydalı olacak projelerde fikir alışverişinde bulunmaya azami önem veriyoruz. Bu ziyaret vesilesiyle ben de özverili çalışma ve proje çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyorum." dedi.STSO Başkanı Ali Sami Acar da ziyaretlerinden dolayı Akay'a teşekkür ederek, emniyet müdürlüğünün çalışmalarında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işbirliği içerisinde olacaklarını kaydetti.