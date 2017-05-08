09.05.2017 12:56:27

Emniyet müdürlerinde Bylock çıktı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 1. sınıf 2 emniyet müdürünün yargılanmasına devam edildi.

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Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 1. sınıf 2 emniyet müdürünün yargılanmasına devam edildi.Darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Mustafa Ormancı, İzmir'de gözaltına alınan Mustafa Özefe'nin yargılanmasına Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıklarla ilgili ByLock kayıtları mahkemeye ulaştı.Duruşmada, sanıklar atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.Görülen son duruşmada mütalaa veren savcı, sanıkların 'terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.