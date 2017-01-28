28.01.2017 23:58:12

Emniyet Genel Müdürü Altınok, 'Huzur Türkiye-2' uygulamasında polislerle canlı bağlantı kurdu

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Batman'da 'Huzur Türkiye-2' uygulamasına katılan polislerle canlı bağlantı kurdu. Batman'da görev yapan polis memurundan uygulamayla ilgili bilgi alan Altınok, uygulamaya katılan polislere tavsiyelerde bulundu.

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Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Batman'da "Huzur Türkiye-2" uygulamasına katılan polislerle canlı bağlantı kurdu. Batman'da görev yapan polis memurundan uygulamayla ilgili bilgi alan Altınok, uygulamaya katılan polislere tavsiyelerde bulundu.Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Türkiye genelinde 50 bin 696 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur Türkiye-2" uygulamasını koordinasyon merkezinden canlı takip etti. Batman'da görev yapan polislerle canlı bağlantı kuran Altınok, uygulamayla ilgili bilgiler aldı.Canlı bağlantıda, İçişleri Bakanı ve Jandarma Genel Komutanı'yla beraber Batman'a gerçekleştirdikleri ziyaretten bahseden ve Ankara'ya yeni döndüklerini anlatan Altınok, Batman'da görev yapan polislere uygulamanın saat kaçta başladığını ve nasıl gittiğini sordu. Görevli polis memuru, uygulamaya saat 19.30'da başladıklarını, henüz olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını bildirdi. Altınok'un, vatandaşlarının uygulama konusunda düşüncelerini sorması üzerine; polis memuru, vatandaşlardan uygulama konusunda gayet olumlu yorumlar aldıklarını dile getirdi. Bunun üzerine uygulamaya katılan polislere tavsiyelerde bulunan Altınok, şunları ifade etti:"Vatandaşlarımıza karşı, polise yakışacak bir tavırla, nezaket ve zarafet içerisinde muamele edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın bize bu noktada yardımcı olmaları noktasında, bizim tavırlarımızın önemli olduğunu bütün arkadaşlarımızın bilmesi lazım. Hem kendi güvenliğimizi, hem trafik güvenliğini sıkıntıya sokmadan, tehlikeye atmadan ama memleketteki huzur ve güvenli ortama katkı sunmak adına bu uygulamayı sağlıklı bir şekilde yapmak zorundayız. Batman bugün çok soğuk ve karlıydı. Kendinize de dikkat edin. Giyiminize kuşamınıza dikkat edin, hastalanmayın. Gözlerinizden öpüyorum, Allah yardımcınız olsun."