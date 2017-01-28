28.01.2017 22:29:32

Emniyet Genel Müdürlüğünden 'Huzur Türkiye-2' uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il genelinde 50 bin 696 personelin katılımıyla 'Huzur Türkiye-2' isimli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il genelinde 50 bin 696 personelin katılımıyla "Huzur Türkiye-2" isimli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Teşkilatı 28 Ocak akşamı 81 il genelinde 50 bin 696 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve ilgili daire başkanlarının koordinasyon merkezinden canlı bağlantılarla takip ettiği uygulamaya; Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubelerinden 9 bin 31 ekip, 12 helikopter, 19 deniz aracı, 201 detektör polis köpeği ve 50 bin 696 personel katıldı. Saat 19.00'da uygulamaya başlayan ekipler, şehir giriş-çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 967 hassas noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması gerçekleştirdi.Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizde huzur ve güvenliğin teminatı Emniyet Teşkilatı 28 Ocak akşamı 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştiriliyor. Zorlu hava şartlarında, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması ve huzur ve güven ortamının devamının sağlanması adına yapılan uygulamalar esnasında özgürlük-güvenlik dengesine özen gösteriliyor" denildi.