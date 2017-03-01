01.03.2017 17:50:30

Emniyet ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece yarısı şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ile birlikte uyuşturucu ele geçirdi.

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Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece yarısı şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ile birlikte uyuşturucu ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri 11 DY 673 plakalı aracı 4 Eylül Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde durdurdu. Araçta bulunan iki kişiden M.Ö. üzerinde, yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 1.63 gr uyuşturucu madde ile birlikte uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek ele geçirildi. Diğer şahıs S.S. üzerinde ise kesici alet ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.