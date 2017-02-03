03.02.2017 09:32:18

Emniyet: 1848 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Şubat’ta 81 ilin tamamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan bin 848 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

AA'nın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yapıldı.



Açıklamada Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla 1 Şubat'ta sabah saatlerinde 81 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.



Operasyonlarda, 3 bin 526 ekip ve 12 bin 420 personel tarafından 5 bin 21 ikamette arama yapıldı. Ekiplerce, adam öldürme suçundan 36, hırsızlık suçundan 234, yağma suçundan 57, dolandırıcılık suçundan 81, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 82, Gülen örgütüne üye olmak suçundan 22 ve diğer suçlardan bin 336 olmak üzere toplam bin 848 aranan şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Açıklamada şüphelilerden 14'ünün 20 yıl üzeri, 41'inin 10 yıl üzeri, 157'sinin 5 yıl üzeri, 234'ünün 2 yıl üzeri, 514'ünün 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu, diğer 888 kişinin ise haklarında yakalama kararı bulunduğu için arandığı belirtildi.

Öte yandan, operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği, 156 mermi, 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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