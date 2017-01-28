29.01.2017 08:54:33

EMITT'te Döşemealtı halısına yoğun ilgi

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen EMITT 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na ikinci kez katılan Döşemealtı Belediyesi'nin halı dokuma tezgahı büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler ve fuara katılan bazı siyasiler, tezgahta ilmek ilmek halı dokudu, bazıları da halı dokuyan görevliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen EMITT 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na ikinci kez katılan Döşemealtı Belediyesi'nin halı dokuma tezgahı büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler ve fuara katılan bazı siyasiler, tezgahta ilmek ilmek halı dokudu, bazıları da halı dokuyan görevliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.Bu yıl Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği(BATAB) bünyesinde fuara katılan Döşemealtı Belediyesi, ilçenin tarihi, turistik alanları ile kültürel değerleri arasında yer alan Döşemealtı halısını tanıtıyor. Fuarda Döşemealtı halısının dokunduğu tezgah ziyaretçilerin akınına uğradı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek tezgahın başına geçerek halı dokudu. Fuar ziyaretçileri de halı dokuyup bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Tanıtıma katkıDöşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, fuarın 3'üncü günü de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezindeydi. Döşemealtı Belediyesi'nin standına gelerek görevlilerden bilgi aldı. Fuarı gezen Başkan Genç, diğer standlarda da inceleme yaptı ve bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Genç, "EMITT, Döşemealtı'nın tanıtımı açısından faydalı oldu" dedi.