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EMİTT'in Burhaniye'ye kazanımları kısa sürede kendini gösterdi
01.02.2017 13:39:02

EMİTT'in Burhaniye'ye kazanımları kısa sürede kendini gösterdi

İstanbul TÜYAP Fuarcılık ve Kongre Merkezinde, 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)'na katılan Burhaniye, kısa sürede fuarın geri dönüşlerini almaya başladı.

İstanbul TÜYAP Fuarcılık ve Kongre Merkezinde, 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)'na katılan Burhaniye, kısa sürede fuarın geri dönüşlerini almaya başladı.

Belli bir aradan sonra EMITT Fuarına yeniden katılan Burhaniye Belediyesi, Burhaniye'nin tanıtımı için yaptığı özel hazırlığın geri dönüşlerini almaya başladı. EMITT fuarında standı ziyaret eden katılımcılardan gerek sosyal medya, gerek telefon ile gerek ise e-posta ile olumlu yönde geri dönüşler alan Burhaniye Belediyesi ilçenin tanıtımını en iyi şekilde yaptığını geri dönüşler ile kanıtladı. 30 Ocak 2017 tarihinde, Burhaniye Belediyesi Başkanlık mailine, öğretmenlik yapan Ali Altay adlı vatandaştan gelen e-posta da bunu kanıtlar nitelikte oldu.

Altay mailinde "Sayın Başkanım Fuarda stant çalışmanız ve arkadaşların hitap şekli çok güzeldi fuarın en güzel stantlarından biriydi. Adanalı olmama rağmen bu yaz bizde ordayız kitaplar harikaydı Öğretmen arkadaşlar adına teşekkürler kuracağımız kütüphane için kullanacağımız güzel hediyeleriniz oldu. Yazın görüşmek üzere görevinizde başarılar. Saygılarımla." mesajıyla Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal'a teşekkürlerini sundu.

Burhaniye Kaymakamlığı, Burhaniye Belediye Başkanlığı, Burhaniye Ticaret Odası, Burhaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği organizasyonunda EMITT Fuarında kurulan Burhaniye standı 4 gün boyunca ziyaretçilerin ilgisini çekti. Tanıtım anlamında en aktif stantlardan biri olan Burhaniye standı amacına ulaşarak Burhaniye'nin tanıtılmasına önemli katkı sağladı. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ziyaretçileri stantta bizzat ağırlarken, ziyaretçilere Burhaniye'nin yerel özelliklerini ve en önemlisi zeytinyağlarını bizzat anlattı. Burhaniye'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinyağı konusunda Başkan Uysal stant ziyaretçilerine tanıtımını bizzat yaparken Burhaniye standı konukları ile de bizzat ilgindi. Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi ekibinin de göz dolduran oyunları İstanbullular tarafından büyük ilgi gördü.

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