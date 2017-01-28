28.01.2017 17:27:13

EMİTT Fuarı'nda turizm acenteleri Diyarbakır'a davet edildi

EMİTT Turizm Fuarı'nda bulunan Diyarbakır Turizm Platformu bileşenleri, tur acentalarını kente davet etti.

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EMİTT Turizm Fuarı'nda bulunan Diyarbakır Turizm Platformu bileşenleri, tur acentalarını kente davet etti.Yirmibirincisi düzenlenen ve 70'i aşkın ülkenin katıldığı EMİTT Turizm Fuarı'na Diyarbakır da tüm ilgili kurumlarıyla katılımda bulundu. Folklor gösterileri, bakır ve gümüş işçiliği, ipek puşisi ve yöresel lezzetleri ile ön plana çıkan Diyarbakır standına katılımcıların ilgisi yoğundu. İkinci gününe girilen fuarda Diyarbakır Turizm Platformu bileşenleri, tur acentalarını ziyaret ederek Diyarbakır'ın turizm potansiyeli hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.Yapmış oldukları ziyaretlerde Diyarbakır'ın kültürel ve tarihi değerlerini, UNESCO mirası surlarını, Hevsel Bahçeleri'ni anlatan platform üyeleri, yaz dönemi için tur operatörlerini Diyarbakır'a davet etti. Bölgenin inanç ve kültür turizmi potansiyelinin zenginliği hakkında tur operatörlerine bilgi veren platform üyeleri, yapmış oldukları görüşmelerde olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.