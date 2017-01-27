27.01.2017 13:16:45

EMITT Fuarı'nda Marmaris Belediyesi'nin standına büyük ilgi

Dünyanın beşinci Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) başladı. Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yaptığı fuarda Marmaris Belediyesi'nin tanıtım standı turimzcilerin akınına uğradı.

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Dünyanın beşinci Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) başladı. Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yaptığı fuarda Marmaris Belediyesi'nin tanıtım standı turimzcilerin akınına uğradı.Bu yıl 21'incisi düzenlenen ve 80'e yakın ülkenin yer alacağı fuarda, Marmaris Belediyesi de tanıtım çalışmaları için yerini aldı. Marmaris'in turizm güzelliklerinin taşındığı stantta birbirinden farkı yöresel ürünler de görücüye çıktı. Turistik güzelliklerini ve yöresel tatlarını standa taşıyan Marmaris Belediyesi fuarın ilk gününden yoğun ilgi gördü. Stantta bölge tanıtım rehber ve broşürlerinin yanısıra ; organik çam balı, keçiboynuzu, çam balıyla üretilen lokum, yer fıstığı, badem, adaçayı, kekik ve daha birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Marmaris'in turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak için fuara katıldıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, "Marmaris dünyanın çok özel, hem yaşam hem de turizm bölgelerinden birisi. Dolayısıyla turizm teşvik kanunu ile birlikte 1980'li yıllarından sonra Marmaris'te turizm bölgesi ilan edilen 11 bölgeden biriydi ve bütün yapılanmasını gelişimini turizm sektörüne yönelik hazırlıklarını ve ilerlemesini bu şekilde kaydetti. Dolayısıyla sektöre baktığımız zaman turizm sektörü çok ciddi anlamda bir rekabetin olduğu dünyada acımasız bir yarışın olduğu bir sektördür.Bu durumun içerisinde beş binin üzerinde determinasyonu bulunan yani Marmaris gibi binlerce rakibi olan turizm pazarında yerini alabilmesi yerini koruyabilmesi ve sektördeki devamlılığını sağlayabilmesi için gereken her türlü çalışmayı özellikle yurtiçi ve yurtdışındaki uluslararası turizm fuarlarında aktif bir şekilde yer almak zorundayız. Bunun dışında bire bir tur operatörlerine satış elamanlarıyla birlikte yapılan gerek yerinde gerekse yurt dışında kendi bölgelerinde yapılan tüm workshop gibi çalışmalarda bölgenin tanıtımları adına aktif bir şekilde yer almak zorundayız. Yoksa bizim memleketimiz güzel, bizim coğrafyamız harika dünyada eşi benzeri olmayan bir yer deyip de kendi yerimizde oturmakla misafir gelmiyor" dedi.Terör olaylarına karşı turizmi canlandırmak için birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Acar, "Özellikle son 2 yıldır maalesef ülkemizde yaşadığımız bu terör belası sebebiyle gerçekten insanların güvenlik sebebi ile sektörde ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Tabi üzerine düşeni herkes yapmaktadır. Bir yandan devletimizin yetkili organları, bir yandan turizm sektörü, bir yandan yerel yönetimler. Bununla ilgili büyük çaba içerisindeyiz. Her türlü olumsuzluğa rağmen işte gelip uluslararası EMİTT fuarında çok önemsediğimiz dünyanın en önemli fuarlarından birisi olan bu fuarda yine Marmaris olarak yerimizi aldık. Bölgemizle ilgili özel görüşmeler, iletişime gelen tüketiciye Marmaris'i tanıtmak, bölgede yaşayan kendi yerli insanlarımıza Marmaris'i anlatmak için buradayız ve özellikle Avrupa'da 2017 için beklediğimiz bu olumsuz tablo içerisinde yerel misafirlerimizin tatile teşvik edilmesi, bizler gelip tanıtımları yaparak daha cazip imkanlarla tatil yapma imkanları sunmak, bir yandan da devletin üzerine düşen belli promosyonlar yapılarak hakikaten 40'ın üzerinde yan sektörün desteklediği turizm sektörünü birazcık ayakta tutabilmek için bir mücadele içinde olmamız gerekiyor. Onun için de EMİTT'deyiz. Bugün açılış günü, hazırlıklar yapıldı. Herkes bir amaç için burada bütün ülkenin ve yurtdışından gelen katılımcıların bölgelerini pazarlayan stantlarını gözlemliyoruz burada. Dolayısıyla görevimizi tanıtımımızı iyi bir şekilde yapma adına buradayız" diye konuştu.fuarın ikinci günü saat 14:00 'da Marmaris Belediyesi standında gerçekleşecek olan kokteylde Marmaris'e özgü doğal tatlar katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.