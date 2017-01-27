27.01.2017 16:59:35

EMİTT Fuarı devam ediyor

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Alanya'yı tanıtmaya devam ediyor.

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Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Alanya'yı tanıtmaya devam ediyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın (THY) kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenen 21. EMITT fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. ALTİD fuar alanında kurduğu 63 metrekarelik stantla Alanya'yı tanıtmaya devam ediyor.Çavuşoğlu: "İnternet rezervasyonları yüzde 40 arttı"Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, "Yerli tatilciler internetten tatil satın alma kolaylığına son yıllarda alıştılar ve her sene ülkemizde daha fazla internet üzerinden tatil paketi satışı yapılıyor. 2015 yılına oranla 2016'da yüzde 35-40'lık artış söz konusu oldu. İnternet rezervasyonlarının 9 taksite yapılması da talebi arttırıyor. Bu satışlar önümüzdeki yıllarda daha da artacak" dedi."İnternet sitelerinde tatil meleğim logosu olmalı"Çavuşoğlu, "Tüketicilerimiz internet üzerinden tatil rezervasyonu yaptırırken dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Öncelikle 'Tatil Meleğim' logosu olan, TÜRSAB üyesi acentalardan işlem yapılmalı. Bu, TÜRSAB'ın üyelerine uyguladığı bir çalışma. TÜRSAB acentalarından yapılan alışverişlerde bir sıkıntı olması durumunda kurumumuz yetkilileri devreye girip mağduriyeti gideriyor. Güven içerisinde bu siteler kullanılabilir."Nedanlı: "Çıkış formülü iç pazar"Skal Alanya Kulübü Başkanı Mehmet Nedanlı ise "Turizmdeki durum ortada. Alanya olarak iç pazarda özellikle çevre illerden beklentimiz var. Burdur, Isparta, Konya, Kayseri, Nevşehir, Mersin ve Gazianteplilerden oldukça ilgi görüyoruz. İç pazarda bu şehirler bizler için her geçen sene daha da önem kazanıyor. Bu illerde tanıtım çalışmalarına daha da ağırlık vereceğiz. Turizmin içinde bulunduğu durumdan çıkış formülünü iç pazar olarak görüyorum" diye konuştu.