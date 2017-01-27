27.01.2017 18:53:37

EMITT 2017'de Manisa standına yoğun ilgi

Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan EMITT 2017 Turizm Fuarı'nda, Manisa'nın kültürel ve sosyal özelliklerinin tanıtıldığı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın silikon heykelinin sergilendiği Manisa standı yoğun ilgi gördü.

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Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan EMITT 2017 Turizm Fuarı'nda, Manisa'nın kültürel ve sosyal özelliklerinin tanıtıldığı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın silikon heykelinin sergilendiği Manisa standı yoğun ilgi gördü.Dünyanın beşinci en büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 70'i aşkın ülkeden katılan kurum ve kuruluşlara kapılarını açtı. Bu yıl 21'incisi düzenlenen ve 29 Ocak'a kadar devam edecek fuarda yer alan Manisa standı yoğun ilgi gördü. Manisa'nın kültürel ve sosyal özelliklerinin tanıtıldığı standı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Darbe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Burdur Valisi Şerif Yılmaz ve eski Manisa Valisi şu an Rize Valisi Erdoğan Bektaş ziyaret ederek, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'tan bilgi aldı.Stantta sergilenen 1513 yılında Manisa'da sancakbeyliği yapan Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın silikon heykeli dikkat çekti.