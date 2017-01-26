26.01.2017 16:32:18

EMİTT 2017'de Diyarbakır şov

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük turizm fuarı kimliğini taşıyan 21. EMITT Fuarı'nda Diyarbakır yerini alarak, 21 metrelik örgü peyniri, folklor gösterisi ve kadayıf ikramı ile adeta şov yaptı.

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Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük turizm fuarı kimliğini taşıyan 21. EMITT Fuarı'nda Diyarbakır yerini alarak, 21 metrelik örgü peyniri, folklor gösterisi ve kadayıf ikramı ile adeta şov yaptı.Diyarbakır Valiliği koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TURSAB Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulu, Kuyumcular ve Sarraflar Odası, turizm işletmeleri ile Diyarbakır'da bulunan oteller, Kadayıfçı Hacı Levent, Uğurcan Peynircioğlu, Zui Bakırcılık ile Sefa Gümüşçülük katıldı.Bu yıl 140 bin ziyaretçinin katılması beklenen 21. EMITT 2017 Fuarı'nda Diyarbakır Standını ziyaret edenler Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Vali Yardımcısı Mehmet Çağrı Özpolat, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Sayar, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay ve Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mustafa Akkul tarafından karşılandı."Turizmde markalaşacağız"Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, fuarın Türkiye ve bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:"Büyükşehir Belediyesi olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Surları ve Hevsel Bahçeleri başta olmak üzere, Peygambelerin ve Sahabelerin Şehri Diyarbakır'ı kültürel mirası, geleneksel tatları ve değerleriyle ulusal ve uluslararası turizm camiasında en iyi şekilde tanıtarak şehrimizin turizmde markalaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır'ı en iyi şekilde tanıtmak amacıyla burada bulunduklarını belirterek, "Diyarbakır medeniyetlerin beşiği, sevgi ve kardeşliğin taşlara kazınıp gönüllere yazıldığı kadim bir şehirdir. Herkesi sevgi, tarih, inanç ve medeniyet şehri olan Diyarbakır'a buradan davet ediyoruz" dedi."Diyarbakır fuarlara hazır"Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar ise, EMİTT fuarının turizme sağladığı katkı açısından Uluslararası en önemli fuarlarından biri olduğunu belirterek, DTSO olarak bu fuarda kentimizi tanıtmayı amaçladıklarını, ayrıca turizm acenteleri ile Diyarbakır'da organizasyonların yapılması konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Sayar, fuarların sosyal ekonomik anlamda önemli katkılarının olduğunu ve bu bağlamda 2017 yılıyla birlikte Diyarbakır fuarlarının da tüm hızıyla start alacağını vurguladı.Öte yandan Dicle Üniversitesi folklor ekibi tarafından Diyarbakır standında adeta şov yapılırken, Uğurcan Peynircioğlu tarafında fuara özel hazırlanan 21 metrelik örgü peynir ile Diyarbakır'ın meşhur kadayıfçılarından Kadayıfçı Hacı Levent tarafından hazırlanan Diyarbakır burma kadayıfı vatandaşların ilgi odağı oldu.