04.02.2017 12:38:56

Emirdağ Belediyesi çalışanlarına 'iş sağlığı' anlatıldı

Emirdağ Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde, belediyenin ağır ve tehlikeli iş kollarında çalışan personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

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Emirdağ Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde, belediyenin ağır ve tehlikeli iş kollarında çalışan personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28548 sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esaslarına' dair yönetmeliğe uygun olarak çalışanların tamamına iş güvenliği ve sağlığı eğitimi verildi. Seminerde, personelin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için uyması gereken kurallar ve olası durumlarda yasal hakları anlatıldı.Emirdağ Belediyesi çok amaçlı salonda düzenlenen seminer programı hakkında bilgi veren Ermirdağ Başkanı Uğur Serdar Kargın, çalışanların can güvenliği açısından alınabilecek tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Yapılacak hiç bir işin çalışanların canından daha önemli olmadığına vurgu yapan Başkan Kargın, "İşçilerimizin can güvenliği açısından alabileceğimiz tedbirleri maksimum düzeyde almaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili gerekli eğitimler yasanın ön gördüğü şekliyle iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi ve personelimizin de bu eğitimi alması gerekiyor. Eğitimler esnasında zaten ben biliyorum diye bir düşünce yok, herkes birçok şeyi bildiğini zanneder eğitim gördükçe bilmediğini fark eder. Bu bakımdan içinde bulunduğumuz idari şartlarda eğitimimizi almamız gerekir. Bu eğitimlerin başta kendimiz için gerekli olduğunu bilmemiz gerekmektedir. İnsanın en değerli varlığı kendi canı kendi sağlığıdır ve bu varlığı da muhafaza etmek gerekir. Diğer eğitimleri de günü geldiği zaman gerçekleştirerek bu işi yürüteceğiz, devam ettireceğiz" dedi.