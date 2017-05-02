03.05.2017 11:03:56

EMİNEVİM'den 2017 hedefi

Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün 2016 yılında 8 bin konut teslimatı yaptıklarını hedeflerinin 2017'de bu rakamı ikiye katlamak olduğunu söyledi.

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Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün 2016 yılında 8 bin konut teslimatı yaptıklarını hedeflerinin 2017'de bu rakamı ikiye katlamak olduğunu söyledi.Müşterilerine 'Elbirliği Sistemi' ile faizsiz ev ve otomobil sahibi olma imkânı sunan Eminevim, bugüne kadar 100 bin müşterisini faizsiz ev ve otomobil sahibi yaptı.Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün; Türkiye'deki konut sorunu ve konut ihtiyacına değindi. Bugüne kadar 40 bin ev teslimatı gerçekleştirdiklerini belirtti. İnsanların barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın önemine değinen Üstün, " Konut, tekil kişiler veya aile için barınak olmanın yanında toplum için sosyal, ekonomik ve fiziksel içeriği olan bir kavramdır. Ülkemizdeki konut özelliklerine baktığımızda, tarih içinde doğa koşullarına, toplumun gelenek ve göreneklerine, siyasal yapının özelliklerine, üretim ilişkileri ve biçimine, nüfus yapısı ve özelliklerine, kentleşme tipine ve ekonomiye bağlı olarak zamanla değişiklik göstermiştir" dedi.2016'da 8 bin konut teslimatıToplumsal sistemin en temel sorunlarından birinin konut sorunu olduğuna dikkat çeken Üstün şunları söyledi: " Elbirliği sistemimizi geliştirerek insanların bu ihtiyacını karşılamalarında yardımcı olmak istedik ve bu güne kadar 40 bin ailenin bu temel ihtiyacını karşılamış olduk. İnsanlarımızın barınma sorunu sadece onları değil, merkezi yönetim, yerel yönetim ve özel sektörü de ilgilendirmektedir. Buna bağlı olarak da son yıllara baktığımızda bugünkü hükumetimizin de desteğiyle bu sorun daha hızlı çözümler bulmaya başlamıştır. Devletimizin desteğiyle sektör her zamankinden daha dinamik ve üretken olmuştur. Bunun en büyük göstergesi de son yıllarda artan konut satışları. Bizim tarafımızdan bakacak olursak elbirliği sistemimizle 2016 yılında 8 bin konut teslimatı yaptık. 2017 yılında bu rakamında üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Sadece biz değil bütün sektör hedeflerini daha yukarılara çıkartmak için öncelikle insanlarımızın sosyal ve kentsel yaşam kalitesini arttıracak projeleri hayata geçirmek zorundayız. Bunun içinde en büyük olanaklardan birisi kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm sayesinde insanlarımızın yaşam standartlarını ve kalitesini yükselterek toplumun her kesimi arasındaki makas farkını daraltıp, daha adil ve eşit bir şekilde yaşamalarını sağlayabiliriz. Bu açıdan kentsel dönüşüm hem bizler hem de vatandaşlarımız için bir fırsat olmuştur.""Kentsel dönüşüm eşit konumu sağladı"Üstün, kentsel dönüşüm sayesinde de atıl durumda olan yerlerin devlet desteğiyle de bütün bir parsel tablosuna dönüştürüldüğünü hatırlatarak, " Genel bir açıdan bakacak olursak; özellikle kent merkezlerinde değerli araziler, yol üstündeki araziler, ticari çevrelerde bulunanlar ve manzaraya hakim yerlerde bulunan ve parsellerin dönüşümü daha hızlı olurken; konumu erişimi, fonksiyon ve coğrafi açıdan diğerlerine göre daha elverişsiz olan ada ve parsellerin dönüşümü ise zaman alıyordu. Devletimizin desteğiyle bu tip parseller bütün bir hale getirilerek, kentsel dönüşümle eşit bir konuma gelmesi de sağlanmış oldu. Aynı zamanda kentsel dönüşüme giren yerlerdeki yapıların depreme karşı riskli olması da ortadan kalkmış ve vatandaşlarımızın daha sağlam ve depreme karşı dayanıklı yapılarda oturmaları sağlanmış olmaktadır. Sadece deprem riski değil aynı zamanda sosyal yaşam alanları ve alt yapılarda yenilenerek, ulaşım sorunu da çözümlenmiş oluyor. Böylece insanlarımızın daha huzurlu, konforlu, güvenli ve sorunsuz bir hayat sürdürmeleri sağlanmış oluyor" diye konuştu.