SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
EMİNEVİM'den 2017 hedefi
03.05.2017 11:03:56

EMİNEVİM'den 2017 hedefi

Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün 2016 yılında 8 bin konut teslimatı yaptıklarını hedeflerinin 2017'de bu rakamı ikiye katlamak olduğunu söyledi.

Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün 2016 yılında 8 bin konut teslimatı yaptıklarını hedeflerinin 2017'de bu rakamı ikiye katlamak olduğunu söyledi.

Müşterilerine 'Elbirliği Sistemi' ile faizsiz ev ve otomobil sahibi olma imkânı sunan Eminevim, bugüne kadar 100 bin müşterisini faizsiz ev ve otomobil sahibi yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün; Türkiye'deki konut sorunu ve konut ihtiyacına değindi. Bugüne kadar 40 bin ev teslimatı gerçekleştirdiklerini belirtti. İnsanların barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın önemine değinen Üstün, " Konut, tekil kişiler veya aile için barınak olmanın yanında toplum için sosyal, ekonomik ve fiziksel içeriği olan bir kavramdır. Ülkemizdeki konut özelliklerine baktığımızda, tarih içinde doğa koşullarına, toplumun gelenek ve göreneklerine, siyasal yapının özelliklerine, üretim ilişkileri ve biçimine, nüfus yapısı ve özelliklerine, kentleşme tipine ve ekonomiye bağlı olarak zamanla değişiklik göstermiştir" dedi.

2016'da 8 bin konut teslimatı

Toplumsal sistemin en temel sorunlarından birinin konut sorunu olduğuna dikkat çeken Üstün şunları söyledi: " Elbirliği sistemimizi geliştirerek insanların bu ihtiyacını karşılamalarında yardımcı olmak istedik ve bu güne kadar 40 bin ailenin bu temel ihtiyacını karşılamış olduk. İnsanlarımızın barınma sorunu sadece onları değil, merkezi yönetim, yerel yönetim ve özel sektörü de ilgilendirmektedir. Buna bağlı olarak da son yıllara baktığımızda bugünkü hükumetimizin de desteğiyle bu sorun daha hızlı çözümler bulmaya başlamıştır. Devletimizin desteğiyle sektör her zamankinden daha dinamik ve üretken olmuştur. Bunun en büyük göstergesi de son yıllarda artan konut satışları. Bizim tarafımızdan bakacak olursak elbirliği sistemimizle 2016 yılında 8 bin konut teslimatı yaptık. 2017 yılında bu rakamında üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Sadece biz değil bütün sektör hedeflerini daha yukarılara çıkartmak için öncelikle insanlarımızın sosyal ve kentsel yaşam kalitesini arttıracak projeleri hayata geçirmek zorundayız. Bunun içinde en büyük olanaklardan birisi kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm sayesinde insanlarımızın yaşam standartlarını ve kalitesini yükselterek toplumun her kesimi arasındaki makas farkını daraltıp, daha adil ve eşit bir şekilde yaşamalarını sağlayabiliriz. Bu açıdan kentsel dönüşüm hem bizler hem de vatandaşlarımız için bir fırsat olmuştur."

"Kentsel dönüşüm eşit konumu sağladı"

Üstün, kentsel dönüşüm sayesinde de atıl durumda olan yerlerin devlet desteğiyle de bütün bir parsel tablosuna dönüştürüldüğünü hatırlatarak, " Genel bir açıdan bakacak olursak; özellikle kent merkezlerinde değerli araziler, yol üstündeki araziler, ticari çevrelerde bulunanlar ve manzaraya hakim yerlerde bulunan ve parsellerin dönüşümü daha hızlı olurken; konumu erişimi, fonksiyon ve coğrafi açıdan diğerlerine göre daha elverişsiz olan ada ve parsellerin dönüşümü ise zaman alıyordu. Devletimizin desteğiyle bu tip parseller bütün bir hale getirilerek, kentsel dönüşümle eşit bir konuma gelmesi de sağlanmış oldu. Aynı zamanda kentsel dönüşüme giren yerlerdeki yapıların depreme karşı riskli olması da ortadan kalkmış ve vatandaşlarımızın daha sağlam ve depreme karşı dayanıklı yapılarda oturmaları sağlanmış olmaktadır. Sadece deprem riski değil aynı zamanda sosyal yaşam alanları ve alt yapılarda yenilenerek, ulaşım sorunu da çözümlenmiş oluyor. Böylece insanlarımızın daha huzurlu, konforlu, güvenli ve sorunsuz bir hayat sürdürmeleri sağlanmış oluyor" diye konuştu.
    YORUM YAZ
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e 24 saat süre
Çin kendi Wikipedia'sını kuruyor! 20 bin kişi istihdam edilecek!
ABD: Rojava'ya bombardımandan sonra Akar'ı bizzat uyardık
'Baykal'ın sözleri yüzde 49'u parçalayacak, kendini tarif ediyor'
Selvi: Erdoğan ilk kez Gül'e meydan okudu
Cem Küçük'ün sözleri ile başlayan o tartışmaya Erdoğan'dan ilk yorum!
Trump ve Putin, Kuzey Kore konusunda anlaştı
Hediye - 'Oradaydım...”
HDP, AYM'ye başvurdu
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi
İHH - Yetim Dayanışma Günleri
Sahte uygulamalarla bilgileriniz çalınabilir
Le Pen 'hırsızlıkla' suçlanıyor
Bir 'Fuat Avni' daha çıktı
Azerbaycan'dan tepki: Türkiye kararını kınıyoruz
Bursaspor'un yeni hocası belli oldu
Kılıçdaroğlu'ndan 'ihraç' resti!
Emniyeti işgal edip FETÖ dosyalarını kaçıracaklardı
'FETÖ ile mücadele işi sonunda o kadar sulandırılacak ki...'
Dışişleri'nden açıklama: Erdoğan Putin ile ne konuşacak?
'Trump, Rakka operasyonu için Erdoğan'ın Washington ziyaretinin geçmesini bekliyor'
Erdoğan, 3 yıl sonra Ak Parti'de!
Yıldırım: Erdoğan'ı Genel Başkan adayı olarak teklif edeceğiz
CHP'li Fikri Sağlar: Kılıçdaroğlu tek adam oldu
Merkel'e Türkiye eleştirileri soruldu: Özgürüm
Merkel'e Türkiye eleştirileri soruldu: Özgürüm
Merkel “Başbakan olarak Türkiye’deki olumsuz gelişmeleri takip etmekte özgürüm” dedi.
03.05.2017 11:13:54
BM: Mısır'ın uygulamaları radikalizmi körüklüyor
BM: Mısır'ın uygulamaları radikalizmi körüklüyor
BM İnsan Hakları Komiseri, Mısır'la ilgili hazırlanan raporu kamuoyu ile paylaştı.
03.05.2017 10:13:10
'Müslüman kardeşler'i terör örgütü olarak kabul etmiyorum'
'Müslüman kardeşler'i terör örgütü olarak kabul etmiyorum'
Erdoğan Hindistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
03.05.2017 10:07:14
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü
Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
03.05.2017 00:03:51
Ayşenur Parıldak için yeniden tutuklama kararı
Ayşenur Parıldak için yeniden tutuklama kararı
Hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilen eski Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
02.05.2017 23:57:56
Balıkesir’de insan kaçakçıları tutuklandı
Balıkesir’de insan kaçakçıları tutuklandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı organizasyonları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 30 organizatörden 27’si tutuklandı.
02.05.2017 23:47:03
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u deplasmanda 5-0 yenen Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi.
02.05.2017 23:34:47
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Emniyeti işgal edip FETÖ dosyalarını kaçıracaklardı
Emniyeti işgal edip FETÖ dosyalarını kaçıracaklardı
Azerbaycan'dan tepki: Türkiye kararını kınıyoruz
Azerbaycan'dan tepki: Türkiye kararını kınıyoruz
'FETÖ ile mücadele işi sonunda o kadar sulandırılacak ki...'
'FETÖ ile mücadele işi sonunda o kadar sulandırılacak ki...'
Almanya'da camiye bir ayda ikinci saldırı
Almanya'da camiye bir ayda ikinci saldırı
Bir 'Fuat Avni' daha çıktı
Bir 'Fuat Avni' daha çıktı
Tuzla'da piknikte dehşet
Tuzla'da piknikte dehşet
Cem Küçük'ün sözleri ile başlayan o tartışmaya Erdoğan'dan ilk yorum!
Cem Küçük'ün sözleri ile başlayan o tartışmaya Erdoğan'dan ilk yorum!
CHP'li Fikri Sağlar: Kılıçdaroğlu tek adam oldu
CHP'li Fikri Sağlar: Kılıçdaroğlu tek adam oldu
Selvi: Erdoğan ilk kez Gül'e meydan okudu
Selvi: Erdoğan ilk kez Gül'e meydan okudu
Erdoğan, 3 yıl sonra Ak Parti'de!
Erdoğan, 3 yıl sonra Ak Parti'de!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları