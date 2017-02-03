SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Emine Erdoğan: 'Yıllardır milletçe ortaya koyduğumuz iradeyi artık kurumsallaştırmak zorundayız'
03.02.2017 14:24:13

Emine Erdoğan: 'Yıllardır milletçe ortaya koyduğumuz iradeyi artık kurumsallaştırmak zorundayız'

Eğitim Bir-Sen'in 4'üncü Kadın Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Yıllardır milletçe ortaya koyduğumuz iradeyi artık kurumsallaştırmak zorundayız. Vesayetlerin ve medya kartellerinin değil milletin gerçekten hakim olduğu bir düzen tesis etmeliyiz' dedi.

Eğitim Bir-Sen'in 4'üncü Kadın Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yıllardır milletçe ortaya koyduğumuz iradeyi artık kurumsallaştırmak zorundayız. Vesayetlerin ve medya kartellerinin değil milletin gerçekten hakim olduğu bir düzen tesis etmeliyiz" dedi.

Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen 4'üncü Kadın Buluşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyon Başkanı Habibe Öçal ile çok sayıda Eğitim Bir-Sen üyesi katıldı. Kadın buluşmasında Eğitim-Bir-Sen'in faaliyetlerini gösteren slayt sunumu yapıldı.

"Yıllardır milletçe ortaya koyduğumuz iradeyi artık kurumsallaştırmak zorundayız"

Sunumun ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ne zaman milletimiz iradesini ortaya koysa bu engellenmeye çalışıldı. Neyse ki 15 Temmuz'da bu denklemi milletçe çözdük. Artık tüm dünya bu iradenin gücünü biliyor. Bu coğrafya her an bilinçle yaşamamız gereken üzerinde büyük senaryoların yazıldığı bir coğrafyadır. Yıllardır milletçe ortaya koyduğumuz iradeyi artık kurumsallaştırmak zorundayız. Vesayetlerin ve medya kartellerinin değil milletin gerçekten hakim olduğu bir düzen tesis etmeliyiz" dedi.

"Kadınlar milletçe elde ettiğimiz başarının en büyük ortağıdır"

Önümüzdeki günlerin kurumsallaşma adına son derece önemli olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, "Bu yolda kadınlar olarak yine çok önemli sorumluluklarımız var. Son 15 yıllık mücadelede kadınların çabası çok önemli bir yer tutmuştur. Kadınlar milletçe elde ettiğimiz başarının en büyük ortağıdır. Kapı kapı dolaşarak insanlara dertlerimizi anlattığımız günleri hatırlayın. Nice ezberleri bozduk hep birlikte. Bizi yok saymak isteyenlere, 'hayır biz de varız' dedik. O günlerinin heyecanı halen yüreğimde tazeliğini koruyor. İnşallah yine aynı heyecanla gayretimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Demokrasi mücadelesinde kadınların çok önemli yeri olduğunu belirten Erdoğan, "Yeri geldiğinde görünmez aktörler olmayı kabullenerek tüm dünyaya örnek olacak bir kadın hareketi başlatmışlardır. Şayet bir kadın tarihi yazılacaksa Türkiye'deki kadın ve sivil toplum konusu hiç atlanmaması gerek bir konudur. Başörtüsü başta olmak üzere çeşitli kısıtlamalar nedeniyle hakları elinden alınan kadınlarımız sivil toplum kuruluşlarında sivil toplum kuruluşlarında güçlerini birleştirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"Bütün eğitim planlarımızı değişimi göz önüne alarak yapmalıyız"

Vakıf ve derneklerin adeta bir okul olduğuna vurgu yapan Emine Erdoğan, "Okuma programlarından, sosyal organizasyonlara, kadınlarımız kendilerini bugünlere çok iyi hazırlamıştır. Bu sağlam temel üzerinde sabrederek bugünün milletvekilleri, akademisyenleri, yazarları, sanatçıları olmuşlardır. Sanattan siyasete, akademiden bürokrasiye ruhu bu kutlu maya ile mayalanmış yeni nesillere ihtiyacımız var. Eğitim Bir-Sen çatısı altındaki tüm eğitimcilere çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Hem bu mücadele ruhunu korumak hem de değişimle gelen sorunlarımıza çözümler üretmek durumundayız. Yeni bir çağa girdik. Artık yeni bir insanla karşı karşıyayız. Bütün eğitim planlarımızı bu değişimi göz önüne alarak yapmalıyız. Ama bunu yaparken kadim bilgiyi güncelleyerek bugüne taşımalıyız. Bugün çocuklarımıza verdiğimiz eğitim geleceğimizin aynasıdır. Evlatlarımızı teknolojinin esaretinden kurtararak kabiliyetlerini açığa çıkaran bir anlayışla yetiştirelim" dedi.

"Biz yeni Anayasa değişikliğine hep birlikte evet diyeceğiz"

Kadın buluşmasında konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ülkemizin kadınları meydanlara, sokaklara inmiştir ve demokrasisine iradesine sahip çıkmıştır. Adeta kadınlarımız gençlerimizle erkeklerimizle, yaşlılarımızla birlikte elleriyle tankları durdurmuştur. Aziz milletimiz demokratik iradesini çiğnetmemek adına Türk bayraklarıyla o gece bir destan yazdı. Yakın bir gelecekte millet olarak önemli bir tercih yapacağız ve Anayasa değişiklik teklifimiz için referanduma gideceğiz. Biz yeni anayasa değişikliğine hep birlikte evet diyeceğiz. Ülkemiz bu yeni anayasa değişikliğiyle güvenli ve istikrarlı bir yönetim yapısını sürdürecek. Yeni anayasa düzenlemesini bir rejim değişikliği değil bir sistem değişikliği içerdiğini de buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu rejim değişikliği tartışmaları da meseleyi sulandırmaktan, bulandırmaktan başka bir amaç taşımamakta. Kısa bir süre sonra biz sokak sokak, kapı kapı, ev ev, meydan meydan bütün insanlarımıza anayasa değişiklik teklifimizi anlatacağız. Ben inanıyorum ki referandum günü geldiğinde de bu aziz millet en doğru tercihi yapacak ve referandumda da güçlü bir çoğunlukla sandıktan evet çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"Torununa bakan büyük anne uygulaması 5 pilot ilde başlıyor"

Torununa bakan büyük anneye ekonomik destekle ilgili açıklama yapan Bakan Kaya, "Torununa bakan büyük anneye ekonomik destek adını verdiğimiz bu projeyi pilot uygulamamızla 5 ilimizde başlatıyoruz. Günümüz hayat şartlarının birbirinden uzaklaştırdığı aile fertlerini vereceğimiz bu destekle birbirine kavuşturmayı destekliyoruz. Böylece hem çocuklarımız kendi canından olan büyük anneyle daha fazla zaman geçirecek hem de medeniyetimizin kadim ruhundan ilhamını alan sevgi, şefkat ve merhamet iklimini tüm sıcaklığıyla tekrar yaşatılmasını sağlayacağız" ifadelerini kaydetti.

"Evet diyeceğiz"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak referandumda 'Evet' diyeceklerini ifade eden Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "28 Şubat'ta örselenen üniversite kapılarında turnikelere sıkıştırılan, ikna odalarında imha süreçlerine sokulan, depresyonlara gark edilen, kamusal alan işkencesiyle kamusal alan yalanıyla toplumdan soyutlanan ve kendi aralarında kategorize edilen kadınlar olarak bu sürecin tarih olmasını hep birlikte inşa ettik. Kamusal alan yalanının ortadan kalması noktasında gösterdiğiniz dirayet bir ayda karda, kışta, kıyamette şehir merkezlerine caddelere durduğunuz, ellerinizi ovuşturarak ayaklarınızı ovalayarak beklediğiniz stantlardan 12 milyon 300 bin imza gibi bu ülkede ana muhalefet partisinin aldığı oydan daha fazla iradeyi hükümete takdim edip toplumsal 'mutabakat budur' deyip kamusal alan yalanını tarihin çöp sepetine atarak tarihi yasağı tarih yapan tarih yazan teşkilatın liderlerini kadın öncülerine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ali Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye anayasa referandumuna kilitlenmiş durumda. Teşkilat olarak 2010'da toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de diyerek alanlara çıkan ürettiğimiz materyalleri kurumlara ulaştıran bunun için hazımsızlar tarafından yapılan şikayetlerle soruşturmalar ve yargılanmalara maruz kalan ama bizim açtığımız yoldan bizim toplu sözleşme hakkını aldığımız yoldan masaya oturup masada caka satmaya çalışanların olduğu Türkiye'de işimize bakacak yeni referandum sürecinde de en aktif şekilde görevimizi yerine getireceğiz. Bize ne diyeceksiniz diyorlar tabi ki evet diyeceğiz. Tarafsın mahkeme fikrine hayır mı diyelim? 18 yaşında seçilme hakkının verilmesine niçin hayır diyelim? Bu ülkenin koalisyon tartışmalarıyla yorulduğu bir tarihi var. Koalisyon tartışmasıyla yorulmasın ülke, koalisyonlar sandıkta kurulsun diyen bir yaklaşıma neden hayır diyelim?"

Konuşmaların ardından Eğitim Bir-Sen tarafından Emine Erdoğan'a fahri üyelik belgesi takdim edildi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Trump, papazların 'siyasi mesajlar' vermesinin önünü açıyor
Trump, papazların 'siyasi mesajlar' vermesinin önünü açıyor
ABD Başkanı Donald Trump, 'dini özgürlüklerin tehlike altında olduğunu' iddia ederek, papazların kilise vaazları aracılığıyla siyasi liderlere destek vermesini engelleyen kanunu kaldıracağını açıkladı.
03.02.2017 14:38:02
FETÖ’nün İTÜ yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı
FETÖ’nün İTÜ yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı
FETÖ’nün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
03.02.2017 14:32:35
Türkiye'de üretilen nüfuz edici bomba (NEB)
Türkiye'de üretilen nüfuz edici bomba (NEB)
Türkiye'de üretilen ilk beton delici mühimmat olan, Nüfuz Edici Bomba (NEB), terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.
03.02.2017 14:12:01
Louvre Müzesi önünde askere saldırı
Louvre Müzesi önünde askere saldırı
Louvre Müzesi önündeki alışveriş merkezinde bir asker kendisine bıçakla saldıran kişi üzerine ateş açtı.
03.02.2017 14:00:19
Sur ve Nusaybin'deki inşaat faaliyetlerine ilişkin açıklama
Sur ve Nusaybin'deki inşaat faaliyetlerine ilişkin açıklama
Yeniden inşa çalışmalarında şimdiye kadar DSİ'ye ait 85 muhtelif cinste iş makinesi ve 117 personel görev aldı.
03.02.2017 13:46:44
AB liderlerinin Malta’daki gayriresmi 'göç' zirvesi başladı
AB liderlerinin Malta’daki gayriresmi 'göç' zirvesi başladı
Malta’daki zirvede liderler, düzensiz göç sorunu, ABD ile ilişkiler ve AB’nin geleceğini ele alacak.
03.02.2017 13:45:04
ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları bu ay görüşebilir
ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları bu ay görüşebilir
Rusya Dışişleri'nden 'Lavrov ve Tillerson'ın bu ay bir araya gelmesi mümkün' açıklaması yapıldı.
03.02.2017 13:37:02
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Darbecilere maaş ve ikramiye bağlandı!
Darbecilere maaş ve ikramiye bağlandı!
Abdullah Gül'den Trump'a: Ucuz bir şovdan ibaret
Abdullah Gül'den Trump'a: Ucuz bir şovdan ibaret
Bakan'ın Edirne'de diz çöken askerlerle çektirdiği fotoğraf olay oldu
Bakan'ın Edirne'de diz çöken askerlerle çektirdiği fotoğraf olay oldu
Trump'ın baş danışmanından 'Çin ile savaş' sinyali
Trump'ın baş danışmanından 'Çin ile savaş' sinyali
Erdoğan'dan Merkel'e 'İslamist terör' tepkisi
Erdoğan'dan Merkel'e 'İslamist terör' tepkisi
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'in ifadesi ortaya çıktı
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'in ifadesi ortaya çıktı
Yunanistan hangi adaları işgal etti?
Yunanistan hangi adaları işgal etti?
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları