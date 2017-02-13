SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Emine Erdoğan Bahreyn'de yaşam merkezini ziyaret etti
13.02.2017 19:38:05

Emine Erdoğan Bahreyn'de yaşam merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine refakatle Bahreyn'in başkenti Manama'da bulunan eşi Emine Erdoğan, Abdullah Bin Yusuf Fakhro Sosyal Y

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine refakatle Bahreyn'in başkenti Manama'da bulunan eşi Emine Erdoğan, Abdullah Bin Yusuf Fakhro Sosyal Yaşam ve Meslek Edindirme Merkezini ziyaret etti.

Kadınlara meslek edindirme, el becerilerini geliştirme ve toplumda aktif bir rol almasına yönelik hizmetler veren merkezi ziyaretinde burada yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, merkezin kadınlara yönelik faaliyetlerin yanı sıra yaşlı ve emeklilere eğitim ve sağlık gibi hizmetleri de karşılaması ve onların sosyalleşmelerine imkân sağlaması bakımından takdire şayan olduğunu söyledi. Ziyaretinin ardından çöl ortasında kurulan Peninsula Hidroponik Tarzı Üretim Çiftliğini gezen Emine Erdoğan, seralar hakkında bilgi alarak, doğal tarım ve besicilik çalışmalarını yakından inceledi.

Emine Erdoğan'a ziyaretlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci ve Millî Savunma Bakanı Fikri Işık'ın eşi Nigar Işık da eşlik etti.

(Derya Yetim /İHA)
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti
Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'deki tamaslarının ardından Suudi Arabistan'a hareket etti
13.02.2017 19:41:55
İstanbul'da 400 yıllık vaaz kitabı bulundu
İstanbul'da 400 yıllık vaaz kitabı bulundu
İstanbul’da 400 yıllık vaaz kitabı yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin kitap için 4 milyon dolar istediği belirtildi.
13.02.2017 19:38:10
Buz hokeyinde Rusya'dan fark yedik: 42-0
Buz hokeyinde Rusya'dan fark yedik: 42-0
Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'nde erkek buz hokeyi milli takımımız, Rusya'ya 42-0 mağlup oldu.
13.02.2017 19:00:26
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,26 yükselişle 88.587,31 puandan tamamladı.
13.02.2017 18:24:39
AB'nin ekonomi raporunda 'iyimser Yunan ekonomisi' tahmini
AB'nin ekonomi raporunda 'iyimser Yunan ekonomisi' tahmini
Avrupa Birliği hazırladığı raporda, Yunanistan'ın mali hedeflerinin üzerinde bir performans sergileyeceği ve borç oranını düşüreceği tahmininde bulundu.
13.02.2017 18:17:55
AB Komisyonu: İngiltere’nin ekonomik büyümesi yavaşlayabilir
AB Komisyonu: İngiltere’nin ekonomik büyümesi yavaşlayabilir
AB Komisyonu'nun 'Avrupa Ekonomi Tahminleri' raporu yayınlandı. Raporda İngiltere ekonomisinin önümüzdeki yıllarda yavaşlamasının beklendiği belirtildi.
13.02.2017 18:13:55
Soğuk hava balığı vurdu
Soğuk hava balığı vurdu
İstanbul'da balık tükendi. Balıkçılar bunun nedeninin soğuk hava olduğunu belirtti.
13.02.2017 17:36:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
CIA'den Suudi veliahta madalya
CIA'den Suudi veliahta madalya
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Şapka işareti kalktı mı? TDK Başkanı açıkladı
Şapka işareti kalktı mı? TDK Başkanı açıkladı
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
Lübnan lideri Hizbullah'a kefil oldu
Lübnan lideri Hizbullah'a kefil oldu
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Dava Adamına Tavsiyeler
Dava Adamına Tavsiyeler
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları