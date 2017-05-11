11.05.2017 22:29:24

Emine Erdoğan, Afrikalı ninni sanatçılarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "Geleneksel Ninni Festivali" kapsamında Türkiye'ye gelen Afrikalı ninni sanatçılarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde sanatçılarla yakından ilgilenen Emine Erdoğan, sanatçılardan ülkelerindeki ninni kültürü hakkında bilgi aldı.

Cezayir, Fas, Tanzanya gibi farklı Afrika ülkelerinden gelen sanatçılar, solo ninniler yanında düet yaparak çeşitli ninnileri seslendirdiler.

Sanatçılar ayrıca Emine Erdoğan himayesinde Ankara'da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni de ziyaret etti.