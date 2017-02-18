18.02.2017 15:09:45

Emine Demir yuvaya döndü

HAKKARİ (İHA) â€' A Milli Takım oyuncusu Emine Demir, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'na transfer oldu.

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HAKKARİ (İHA) â€" A Milli Takım oyuncusu Emine Demir, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'na transfer oldu.Yaklaşık 13 yıldır A Milli Takım forması giyen Emine Demir, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'na transfer oldu. Yarın Hakkari Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Hakkarigücü - Maraşgücüspor karşılaşmasında takımdaki yerini alacak olan Emine Demir, Hakkarigücü'ne transfer olduğu için mutlu olduğunu söyledi.Malatyaspor, Mersincamspor, Adana İdman Yurduspor ve Trabzon İdmanocağıspor forması giyen Emine Demir, 5 kez A Milli Takım, 19 kez U19 Milli Takım ve 1 kez de U17 Milli Takım forması ile ülkemizi temsil etmişti.Hakkkarigücü Kadın Futbol Takımı hocaları ise, kişiliği ve futbolu ile isminden sıkça söz ettiren başarılı defans oyuncusu Emine Demir'in memleketinde oynama kararı almasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.Mersin ve Adana'da oynadıktan sonra futbol kariyerine Trabzon'da devam ettiğini ifade eden milli takım oyuncusu Emine Demir, "Futbola başladığım yıllarda memleketimde değişik tepkilerle karşılaştım. Ama insanlar artık beni tanıyor. Belki tam anlamıyla kadın futboluna alışamadılar. Ancak tepki de göstermiyorlar. 'Sen de futbolcu musun?', 'Nasıl oynuyorsun?' diye merak edenler çok oluyor. Hasret bitti artık. Kendi memleketimde olduğum için çok mutluyum. Transferimde emeği geçen VEDAŞ'a teşekkür ediyorum" dedi.