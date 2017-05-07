08.05.2017 14:14:54

Emeklilik üst düzey çalışanlara yarıyor

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, üst düzey pozisyonlarda çalışanlar altlarına göre emeklilikte daha az stres yaşıyor

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İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, üst düzey pozisyonlarda çalışanlar altlarına göre emeklilikte daha az stres yaşıyor.Memurların stres düzeyini ölçmek için Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, kariyer basamaklarının üstünde bulunanların altlarına göre daha az kaygı ve stres yaşadığı ortaya çıktı. Öte yandan araştırmada bu durumun emeklilik sonrasında da değişmediği tespit edildi.Araştırma, 1000 İngiliz memur üzerinde emeklilik öncesi ve sonrası olmak üzere iki kısımda yürütüldü. Çalışmada memurların kortizol seviyeleri, ast ve üst pozisyon ayrımı yapılarak belirli aralıklarla ölçüldü. Yapılan ölçümlerde üst düzeyde çalışan memurların emeklilik sonrasında altlarına göre stresle ilişkili olan kortizol hormonunu daha az salgıladıkları görüldü.Araştırmayı yürüten sosyologlardan Tarani Chandola'ya göre sonuçlar şaşırtıcı. Chandola, "Sonuçlar bizi şaşırttı çünkü daha kötü koşullarda çalışan memurların, emekliliklerinde üstlerine göre daha az stres yaşayacaklarını düşünüyorduk" dedi.(İdris Altun / İHA)