19.02.2017 19:15:44

Emeklileri promosyondan vazgeçiren istekler

Bankaların emeklilere ödeyeceği 300 liralık promosyona karşılık öne sürdüğü kredi kartı alma, kredili mevduat hesabı açma gibi istekleri emeklileri promosyon almaktan vazgeçirtti.

Emeklilere verilecek ve 300-450 lira arasında değişen promosyon ödemesi için bankaların istediği şartlar tepkiye neden oldu. Maaş promosyonu için anlaşılan 16 bankanın bir defaya mahsus olmak üzere yapacağı ödeme emekliler için ayda 8 ila 12 lira gibi küçük bir katkı anlamına geliyor. Bu cüzi rakam için bankaların emeklilerden fatura otomatik ödeme talimatı, kredi kartı alma ve kredi mevduat hesabı gibi şartlar öne sürmesi eleştiriliyor. Emekliler için getirilen şartların ağır olduğunu belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilere pranga vurulduğunu belirtti. Ağaoğlu, tüketicileri önlerine konulan her sözleşmeyi kabul etmemeleri bankalarla anlaşma yapmaları konusunda uyardı.

"ŞARTLAR ÇOK AĞIR"

Bankaların öne sürdüğü ağır şartları eleştiren Ağaoğlu, "Promosyon şartları adeta emekliye 3 yıl pranga vuruyor. Emeklinin 3 yılda alacağı 300 lirayı 36 aya böldüğümüzde aybaşına ortalama 8,5 lira para düşüyor. Ayda 8,5 lira katkı sağlamak adına 3 yıl maaşınızı o bankaya teslim etmenin yanı sıra, en az 2 tane otomatik fatura ödeme talimatı vereceksiniz. Bir de yetmedi kredi kartı alacaksınız. Banka vereceği kart için aidat isteyecek. Otomatik ödemeler için kredili mevduat hesabı açacak" dedi.

"KEPÇEYLE ALACAK"

Kendi adın açılan kredili mevduat hesabının yüksek faizini ödemek istemeyen emeklilerin hesapta aylık para bulundurmak zorunda bırakıldığına dikkat çeken Ağaoğlu, şu eleştirilerde bulundu: "Aylık para demek, vadesiz o hesaba para atmak demek. Para orada boş boş duracak. Örneğin; doğalgaz ve elektrik faturası ortalama 400 lira mı geliyor? Bu paranın o hesapta olması gerekiyor. Bu parayı faizsiz banka kullanacak. Aksi halde son gün bankaya koştur koştur gideceğim ve faturamı yatıracağım. Yani burada bankalar 'kaşıkla verdiğini kepçeyle geri al' oyunu kurmuşlar."

"EMEKLİ KÜLFETİ KALDIRAMAZ"

Promosyon verecek bankaların elbette belli bir süre müşteriyi kendilerinde tutmaları gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Tüm bu şartlar yerine getirildiğinde zaten promosyon kampanyasına dahil olmayan bankalar bile yüzde 30 fazlasını size hediye olarak verir. Diğer türlü bir anlamı kalmıyor promosyonun. Benim tavsiyem tüketiciler, bankalarla anlaşma yoluna gitsinler. Eğer hiçbir banka ile anlaşamazlarsa, bankalar Rekabet Kurumu'nun 4. maddesine göre suç işliyorlar demektir. Bankalarla iyi pazarlık yapılmalı. Tüketici bu durumu lehine çevirmeli" açıklamasında bulundu.

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