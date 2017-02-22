22.02.2017 14:19:10

Emekli vatandaştan tek kişilik 'Evet' propagandası

Malatya'da memur emeklisi Cuma Güler Nisan ayında yapılacak referandum öncesi halkı bilinçlendirmek adına sokak sokak dolaşıyor.

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Malatya'da memur emeklisi Cuma Güler Nisan ayında yapılacak referandum öncesi halkı bilinçlendirmek adına sokak sokak dolaşıyor.Malatyalı 70 yaşındaki emekli devlet memuru Cuma Güler, Anayasa referandumunda 'Evet' demenin faydalarını ilçe ilçe gezerek anlatıyor. Minibüs ve otobüslerle ilçeleri gezen Cuma Güler iki aylık maaşını referandum propagandası için ayırdı. Binlerce broşür bastıran Güler vatandaşlarla yüz yüze görüşerek neden 'Evet' denilmesi gerektiğini anlatıyor. Şimdiye kadar Doğanşehir, Yeşilyurt, Akçadağ ve Battalgazi ilçelerini dolaşan Güler referandumda neden 'Evet' denmesi gerekçelerini anlattığını broşürleri vatandaşlara dağıtarak halkı bilgilendiriyor.Referandum sonrası yapılacak değişikliği en doğru şekilde vatandaşlara anlatmak için böyle bir kampanya başlattıklarını kaydeden Güler, 'Evet' demenin faydalarını hazırladığı 17 maddelik bilgilendirme yazısı ile anlatıyor. Güler, hazırladığı broşürleri tek tek dolaşarak dağıttığı vatandaşlara referandumda 'Evet' oyu kullanılması halinde yapılacak değişiklikleri de madde madde dile getiriyor. Güçlü bir Türkiye için referandumda 'Evet' oyunun kullanılması gerektiğini belirten Güler, referandum tarihine kadar tüm ilçeleri dolaşacağını söyledi.