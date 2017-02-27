27.02.2017 16:06:24

Emekli promosyon ödemeleri tarihleri belli oldu

Emekli promosyon ödemeleri tarihleri belli oldu. T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi 0 ve 2 ile bitenler Mart ayından itibaren, 4 ve 6 ile bitenler Nisan ayından itibaren, 8 ile bitenler Mayıs ayından itibaren promosyon işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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Emekli promosyon ödemeleri tarihleri belli oldu. T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi 0 ve 2 ile bitenler Mart ayından itibaren, 4 ve 6 ile bitenler Nisan ayından itibaren, 8 ile bitenler Mayıs ayından itibaren promosyon işlemlerini gerçekleştirebilecek.Şu ana kadar 400 bin emekliye promosyon ödendiEmeklilere promosyon ödeme sürecine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan ilk banka olan Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Emekli müşterilerimiz için sistemsel alt yapı ve süreçlerin ivedilikle hazır hale getirilmesi sağlanmış ve 20 Şubat 2017 tarihi itibariyle fiili olarak emekli maaş promosyon ödeme sürecini başlatan ilk banka Ziraat Bankası olmuştur. Bu süreçte, emekli müşterilerimiz sadece şubelerimizden değil, internet sitemizden ve çağrı merkezimizden de maaş promosyonları ile ilgili detaylı bilgi alabilmektedirler. Ek olarak emekli müşterilerimize çağrı merkezimizden ve internet şubemizden taahhütname verme imkanı sunulmuştur" denildi.Şu ana kadar 400 bini aşkın emekliye promosyon ödemesi gerçekleştirildi. Ziraat Bankası ile işlemlerini gerçekleştiren emeklilere promosyon ödenmesine ilişkin takvim SGK ile yapılan anlaşma ile belirlendi.Promosyon ödemesine ilişkin takvimBelirlenen takvime göre ise T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi 0 ve 2 ile bitenler Mart ayından itibaren, 4 ve 6 ile bitenler Nisan ayından itibaren, 8 ile bitenler ise Mayıs ayından itibaren promosyon işlemlerini gerçekleştirecek. Promosyon işlemlerini şubeler aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen emeklilerin belirlenen takvime uygun olarak hareket etmeleri ile de oluşabilecek muhtemel yoğunluğun ve zaman kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.