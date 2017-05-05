06.05.2017 15:10:55

Emekli öğretmenler Sinop'u gezdi

Türkiye'nin dört bir tarafından Sinop'a gelen emekli öğretmenler, kentin tarihi ve turistik bölgelerini gezdi.

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Türkiye'nin dört bir tarafından Sinop'a gelen emekli öğretmenler, kentin tarihi ve turistik bölgelerini gezdi.İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden farklı illerden toplanan kadın emekli öğretmenler Karadeniz'in incisi Sinop'u ziyaret ettiler. Tarihi Cezaevi'ni ziyaret eden emekli öğretmenler yaptığı açıklamalarda, "Sinop Tarihi Cezaevi gerçekten mükemmel. Burayı çok duymuştuk, televizyondan görmüştük ama gelememiştik. Bugün geldik ve iyi ki de geldik diyoruz. Bu tarihi başyapıtı görmeye imkanı olan herkesi davet ediyoruz" dediler.