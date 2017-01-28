28.01.2017 20:34:11

Emekli öğretmen intihar etti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde emekli bir öğretmen kendini iple asarak intihar etti.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde emekli bir öğretmen kendini iple asarak intihar etti.Edinilen bilgilere göre, Semerciler Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette emekli öğretmen olan Ö.S. (70), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kendini iple asarak intihar etti. Yakınları tarafından bulunan emekli öğretmeninin cesedi incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.