02.03.2017 15:35:03

Emekli maaşını Şekerbank'a taşıyana promosyon

Şekerbank, SGK ile protokol imzaladı. SGK emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca Şekerbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, maaş tutarlarına göre promosyon ödemelerinden yararlanabilecek- Şekerbank, aylık bin TL'nin altında maaş alan emeklilere 300 TL, bin ile 2 bin TL arasında maaş alan emeklilere 375 TL, 2 bin TL ve üzerinde maaş alan emeklilere ise 450 TL olmak üzere p

Maaşını Şekerbank'a taşıyan ve 3 yıllık taahhüt veren emekliler, maaş tutarlarına göre promosyon ödemelerinden yararlanabilecek.

Banka açıklamasına göre, Şekerbank, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında, SGK emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca emekli maaşını Şekerbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, maaş tutarlarına göre promosyon ödemelerinden yararlanabilecek.

Şekerbank, aylık bin TL'nin altında maaş alan emeklilere 300 TL, bin ile 2 bin TL arasında maaş alan emeklilere 375 TL, 2 bin TL ve üzerinde maaş alan emeklilere ise 450 TL olmak üzere peşin ve tek seferde promosyon ödemesi gerçekleştirecek.

Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, Şekerbank şubelerinden başvurularını yapabilecekler.





- Emeklilere özel ayrıcalıklar





Emekli maaş müşterileri, promosyon ödemelerinin yanı sıra Şekerbank'ın emeklilere yönelik çeşitli ayrıcalıklarından yararlanabiliyor. Tüm Şekerbank şubeleri ve ATM'lerinden masrafsız olarak maaşını çekebilen emekli maaş müşterileri, tüm diğer banka ATM'lerinden de ücret ödemeden günlük çekim limitleri dahilinde maaşlarını alabiliyor. Emekli maaş müşterileri, internet, mobil şube ve çağrı merkezi aracılığıyla yapacakları havale ve EFT işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirebiliyor.

Emeklilere, Şekerbank şubelerinde gerçekleştirecekleri tüm işlemlerde öncelikli hizmet verilmesinin yanı sıra emekli maaş müşterileri, 444 0 344 numaralı Emekli Destek Hattı'na tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.

Sağlık durumu emekli maaşını banka şubelerinden almaya engel teşkil edenlere ise maaşları, hizmet ağı sınırları içindeki adreslerine teslim ediliyor.