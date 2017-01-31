31.01.2017 16:30:41

Emekli imama son görev

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Albayrak'ın babası, OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Çamaş ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş'ın kayınpederi emekli imam Mehmet Albayrak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Albayrak'ın babası, OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Çamaş ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş'ın kayınpederi emekli imam Mehmet Albayrak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.Yoğu kar yağışı altında Büyük Cami'de düzenlenen cenaze namazını kendisi gibi imam olan kardeşi Mustafa Albayrak gözyaşları içerisinde kıldırdı. Karla kaplı tabutu silen kardeşi Mustafa Albayrak, dakikalarca gözlerini tabuttan alamadı.Cenazeye Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kaymakam Ali Fuat Türkeli, Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlhan Güngör ve çok sayıda seveni katıldı.