14.02.2017 12:32:17

Emek'ten Hacettepe'ye uzanan bilgi yolu

Odunpazarı Belediyesi'nin Hacettepe Üniversitesi ve Bill Gates Vakfıyla sürdürdüğü 'Herkes için kütüphane' projesi yeni çalışmalarla devam ediyor.

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Odunpazarı Belediyesi'nin Hacettepe Üniversitesi ve Bill Gates Vakfıyla sürdürdüğü "Herkes için kütüphane" projesi yeni çalışmalarla devam ediyor.Proje kapsamında Hacettepe Üniversitesinin hibe ettiği bilgisayarlar üzerinden düzenlenen 'Webinar'larda (internet üzerinden yapılan seminer veya ders) Hacettepe üniversitesi öğretim görevlileri Eskişehirlilere birbirinden önemli konularda eğitim veriyor.Son olarak düzenlenen webinarda Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Çelik, genç ve çocuklara liderlik konulu bir seminer verdi. İnternet üzerinden düzenlenen ve yaklaşık bir saat süren seminerde Çelik, öğrencilerin internet üzerinden soruduğu sorulara da yanıt verdi.Prof. Dr. Çelik'ten liderlik konusunda önemli bilgiler edinen çocuk ve gençler, sunulan hizmetin önemine dikkat çekerek, Başkan Kurt sayesinde hayallerini süsleyen önemli bir üniversitenin akademisyenleri ile bir araya geldiklerini belirttiler. İlerleyen dönemdeki webinarları büyük bir heyecanla beklediklerini dile getiren çocuk ve gençler; "akademik hizmet bir adım yakınımızda daha ne isteriz" dediler.Odunpazarı Belediyesi kütüphanelerinde çocuklarının akademik bilgiye erişim imkânı elde ettiğini vurgulayan veliler, kütüphane ve eğitim çalışmalarına büyük önem veren Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür ettiklerini ifade ettiler.Herkes için kütüphane projesi ile kadın, çocuk ve gençlerin birçok konuda önemli bilgiler edinme fırsatı elde ettiğini kaydeden Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, özellikle kadın sağlığı konusunda düzenlenecek olan webinarlara tüm Eskişehirlileri davet ettiklerini ifade ettiler.