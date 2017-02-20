21.02.2017 00:15:07

Elmander iflasın eşiğinde

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Johan Elmander, açtığı güzellik enstitüsü sebebiyle iflasa gidiyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Johan Elmander, açtığı güzellik enstitüsü sebebiyle iflasa gidiyor.Elmander ve eşinin, İsveç'in ikinci büyük şehri Göteborg'ta açtıkları Güzellik Enstitüsü'nün bu seneki zararı 2,5 milyon Euro. Daha önce Galatasaray'da oynayan İsveç milli takım futbolcusu Elmander, "İş hayatı futbol oynamaya benzemiyor, çok riskli. 2013 yılında açtığımız güzellik enstitüsü için büyük riske girdik. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Futboldan kazandığım paranın yüzde 80'i gitti" dedi.