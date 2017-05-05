06.05.2017 15:10:41

'Eleleyiz Festivali' başladı

Festivalden elde edilecek gelir, engelliler yararına açılması planlanan ENTA Mağaza'ya aktarılacak

Engelliler yararına düzenlenen "Eleleyiz Festivali" başladı.

Zorlu Center Raffles Otel'de düzenlenen festivalin ev sahipliğini yapan Engelsiz Tasarım Mağazası (ENTA Mağaza) kurucusu Sema Kafiye Öztürk, uzun yıllardır engelliler için bir mağaza açmanın hayalini kurduklarını söyledi.

Mevcut mağaza düzenlerinde alışveriş yapmanın engelliler için yorucu olduğunu dile getiren Öztürk, "Ayrıca bedenlerine göre kıyafet bulmakta zorlanıyorlar. Tasarladığımız mağazanın bütün bu sorunlar için çözüm olacağını düşünüyoruz. Bu festival sayesinde de mağazayı hayata geçirme hayalimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Bugün bizi desteklemek için burada bulunan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ece Pirim de ENTA Mağaza'nın Türkiye'de ve dünyada bir ilk olmasının kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Radyocu Afrikalı Ali ise engellilerin ihtiyaçlarını ve yaşadıkları zorlukları görüp duyarsız kalmanın mümkün olmadığını belirterek, "Sema Hanım'ın proje için taşıdığı heyecan bizlere de yansıdı. Güzel bir iş ortaya çıktı. Güzellikler paylaştıkça çoğalır, sanatçı dostlarımızdan da bu tarz etkinliklere destek vermelerini bekliyoruz." dedi.

Emel Yıldırım ise sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalıştığını vurgulayarak, "Bir nebze de katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Kermeslerde bize ulaşamayan insanlara ulaşıyoruz. Bir bayanın ne ihtiyacı varsa standımızda bulunuyor. Buranın stant parası engellilere gidecek." ifadesini kullandı.

"Haydi sen de gel! Birlikte daha güçlüyüz!" sloganıyla açılan, konser ve söyleşilerin de yer aldığı festivale, siyaset, sanat ve moda dünyasından ünlü isimler de katıldı.

Festivalden elde edilecek gelirin, engelliler yararına açılması planlanan ENTA Mağaza'ya aktarılacağı bildirildi.

Engelli bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan ve Türkiye'de bir ilk olan ENTA Mağaza'nın, hazır giyim mağazalarında alışveriş yaparken zorluk yaşayan dezavantajlı bireylere büyük kolaylık sağlayacağı bildirildi.

Etkinlik 2 gün boyunca devam edecek.



