23.12.2016 15:33:30

Elektronik kartlar vezneden ödenebilecek

Düzce Belediyesi tarafından su faturaları için kullanıma sunulan elektronik su sayaçlarına abone kartı ile ödeme sağlanıyor. Aboneler Akıllı Kartlarına istediği miktarda kredi yükleyebilecek. Ayrıca elektronik kartlar belediye veznesinden de ödenebilecek.

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Düzce Belediyesi tarafından su faturaları için kullanıma sunulan elektronik su sayaçlarına abone kartı ile ödeme sağlanıyor. Aboneler Akıllı Kartlarına istediği miktarda kredi yükleyebilecek. Ayrıca elektronik kartlar belediye veznesinden de ödenebilecek.Düzce Belediyesi tarafından hizmete sokulan ön ödemeli su sayacına aboneler kendi kartlarına kredilerini yükleyebilecekler. Bu arada, elektronik kart yükleyicilerinin yanı sıra, belediyenin vezne bölümünden de su sayaç işlemleri yapılacak.