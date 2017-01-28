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Elektronik atıklar ağaca dönüştürülüyor
28.01.2017 09:27:32

Elektronik atıklar ağaca dönüştürülüyor

'Ağaca Dönüşen Elektronik Atıklar Projesi' ile elektronik atıklarınız ağaca dönüşüyor. Elektronik atıklar için bildirimde bulunan vatandaşların adresinden e-atıklar teslim alınıyor.

'Ağaca Dönüşen Elektronik Atıklar Projesi' ile elektronik atıklarınız ağaca dönüşüyor. Elektronik atıklar için bildirimde bulunan vatandaşların adresinden e-atıklar teslim alınıyor.

Bakırköy Lions Kulubü öncülüğünde, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı; İstanbul Bölge Müdürlüğü desteği ile hayata geçirilen 'Ağaca Dönüşen Elektronik Atıklar Projesi'nin tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya sosyal sorumluluk projesine destek veren kurumların temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Türkiye'de her yıl tonlarca elektronik atık hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de çevreye onarımı mümkün olmayan kalıcı zararlar veriyor. Geri dönüşüme alınmayan elektronik atıkların ekonomide oluşturduğu kayıp ise milyarlarca doları buluyor. Proje, günümüz çevre sorunlarının en başında gelen Elektronik atıkların (e-atıklar) geri dönüştürülmesini amacı ile başlatıldı. Dünya genelinde yaklaşık 40 milyon ton e-atık ortaya çıkıyor, Türkiye'de ise bu miktar 500 bin ton kadar. E-atıkların yüzde 10 kadarı geri dönüşüm tesislerine ulaşabilmekte, geri kalan kısımları ise ya sokak toplayıcılarına ya da doğaya kontrolsüzce atılıyor. Elektronik atık oluşumu teknolojinin hızla ilerlemesi, günlük hayatımızı kolaylaştıran elektrikli ve elektronik cihazların kullanımını arttırmış durumda. Kullanım ömrü biten cihazlar ise ev ve iş yerlerinde ciddi bir çevre kirliliği riski taşımasına neden oluyor. Atık hale gelen cihazlar, lisanslı geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülmesi gerekiyor.

'Buradan elde edilecek gelirle de bir hatıra ormanı planlıyoruz'

Projenin kendilerine ait olduğunu belirten Bakırköy Lions'un dönem başkanlığını yapan Zevcet Baytöre, 'Kulübümüzde 5 tane mali müşavir arkadaşımız var. Çevreci bir STK'yız. Bu konuyla ilgili bir proje üretelim dediğimizde; özellikle mali müşavirler son teknolojiyi kullanıyor, bu nedenle çok atıklarımız var. Çok zor aldığımız için atması da kolay değil. Bunların çevreye zarar vermeden imha edilmesi çok önemli. Kulüpte mali müşavir arkadaşlarla böyle bir proje geliştirdik. Projeyi Mali Müşavirler Odası'na taşıdık, onlarda sıcak baktılar. Orman Bakanlığı sonuna kadar bizi destekliyor ve projenin bir parçası. EAG Geri Dönüşüm firması da sosyal proje olarak destekledi. Bunları kontrollü şekilde topluyoruz. Buradan elde edilecek gelirle de bir hatıra ormanı planlıyoruz. İlk etapta minimum 5 bin ağaç. İnşallah hedefimiz daha fazla olacak' dedi.

Ağaçların ilk etapta Çatalca ve Şile bölgesine dikileceği bilgisini veren Baytöre, 'Elimizden geldiğince şehir içine daha yakın noktaları bulmaya çalışacağız. Bunu bakanlık ile konuşup planlayacağız. Bu olursa çok daha mutlu oluruz. Elektronik atıklarını vermek isteyen vatandaşlar, atiklaragacolsun.com web adresine girip kayıt yapabilirler. Sitemizi inceleyebilirler. Çok şeffaf bir site. Kim, hangi tarihte, kaç kg bağış yaptı? Kümülatif olarak toplam bağış nedir? Sitemizde net şekilde belli. İstedikleri her bilgiye ulaşabilirler. Buradan kayıt verebilirler. 50 kg altında olan atıkları 3 gün için gelip adresten teslim alıyoruz' ifadelerini kullandı.

Projeyi tam anlamıyla başlattıklarını dile getiren Baytöre, 'Daha önce deneme çalışmalarımız oldu. Hatta sitemizde birkaç bağışçı arkadaşımızda var. Bir miktar topladık. Bugünden itibaren tam anlamıyla başlıyoruz. Web sitemizin yanı sıra 7/24 ulaşabilecekleri 0212 606 03 24 numaralı hattımız var. Aradıkları takdirde en kısa sürede gidip alıyoruz' şeklinde konuştu.

'Yeşil, geleceğe doğru hızla yok oluyor'

Türkiye'de özellikle İstanbul'da kentsel dönüşümden dolayı betonlaşmanın arttığına dikkat çeken Baytöre, 'Yeşil, geleceğe doğru hızla yok oluyor. Çocuklarımıza daha sağlıklı bir çevre ve yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Bunun içinde Kulüp olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu projenin önemli iki ayağı var. Birincisi, atıkların çevreye zara vermeden imha edilmesi ve zararlı gazların ve zararlı maddelerin uygun şekilde imha edilmesi lazım. İkincisi, hammadde ve yarı mamul olarak tekrar ekonomiye kazdırmak. Bu atıklarla elde edilecek gelirle yeşil bir doğa oluşturmamız için faydası dokunmasıdır' diye konuştu.

Projeye destek veren EAG Geri Dönüşüm şirketinin Tesis Müdürü Metin Karaçam, 'Elektronik atıklar, son yılların kapasite olarak en çok atık üreten ve geri dönüştürülmesi elzem olan atık türüdür. Türkiye'de yaklaşık 550 bin ton atık üretilmektedir. Sadece bunun yalnızca 50 bin tonu lisanslı geri dönüşüm tesislerine ulaşmaktadır. Geri kalan kısmı ya toplanmamakta ya da hurdacılar tarafından kontrolsüz şekilde toplanıp geri dönüşüme çalışılmaktadır. Biz bunların önüne geçmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz' dedi.

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