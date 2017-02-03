03.02.2017 09:31:49

Elektrikli otobüs Manisa OSB'de görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi trafiği ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisindeki trafiği rahatlatmak amacıyla planladığı elektrikli otobüs projesiyle ilgili olarak değerlendirme toplantısı yapıldı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi trafiği ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisindeki trafiği rahatlatmak amacıyla planladığı elektrikli otobüs projesiyle ilgili olarak değerlendirme toplantısı yapıldı.Manisa'da ulaşım noktasında önemli adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Manisa OSB ile şehir içi trafiği rahatlatması amacıyla planladığı elektrikli otobüs projesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle proje hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı. OSB Ana yönetim binasında gerçekleştirilen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Organize Sanayi Bölgesi Başkan Danışmanı Nihat Akyol ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Funda Karaboran katıldı.Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı elektrikli otobüs projesiyle ilgili Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, proje kapsamında nelerin öngörüldüğü, sistemin nasıl olacağı, araçların hatlara nasıl geleceği ve servis taşımasında sistemin yeterli gelip gelmeyeceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca karşılıklı işbirliği yapılabilecek konular hakkında fikir alışverişi gerçekleştirildi. Toplantının sonunda Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, yeni hizmet binasını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tanıttı.