SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Elektrik tüketimi şubatta yüzde 6,1 arttı
02.03.2017 09:09:55

Elektrik tüketimi şubatta yüzde 6,1 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak, 22 milyar 450 milyon 766 bin kilovatsaate yükseldi - Şubatta üretilen elektriğin yüzde 37'si doğalgazdan karşılandı

Türkiye'nin elektrik tüketimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak, 22 milyar 450 milyon 766 bin kilovatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl şubatta 21 milyar 153 milyon 176 bin kilovatsaat elektrik tüketildi. Böylece, bu yıl şubatta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1 artarak, 22 milyar 450 milyon 766 bin kilovatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda elektrik üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak, 22 milyar 483 milyon 917 bin kilovatsaate çıktı. Elektrik üretiminin yüzde 37'si doğalgaz santrallerinden, yüzde 18,9'u hidrolik santrallerden, yüzde 18'i de ithal kömür santrallerinden karşılandı.

Elektrik üretiminde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 15, rüzgar enerjisi santrallerinin payı yüzde 6,9 seviyesinde gerçekleşirken, kalan yüzde 4,1'lik kısım da jeotermal, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından üretildi.

Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 870 milyon kilovatsaatle 15 Şubat'ta kaydedildi. Günlük bazda en düşük tüketim ise 703 milyon 598 bin kilovatsaatle 19 Şubat'ta gerçekleşti.

- İhracat yüzde 85,7 arttı

Türkiye'nin elektrik ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 artarak, 212 milyon 538 bin kilovatsaate yükseldi. Geçen yıl şubatta 114 milyon 427 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, söz konusu ayda elektrik ithalatı yüzde 69,5 azalarak 179 milyon 387 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl şubatta 589 milyon 499 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.


    YORUM YAZ
ABD'li komutan: YPG Türkiye'ye tehdit değil
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
Suriye'de yeni uluslararası kriz: Rakka kime kalacak?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Lübnan yönetiminde 'Hizbullah' çatlağı
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Bahçeli'den Abdülkadir Selvi'ye: Kalem yobazı
'Obama siyasete geri dönüyor'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Gel Erdoğan'ın yardımcısı ol
Elektriğe zam var mı? EPDK Başkanı açıkladı
1 dolarların sırrı ne? Gizli tanıklar anlattı
2017 Emekli promosyonu nasıl alınacak?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
MHP 9 ilde miting yapacak
Yemen'de 'iç göç dramı'
'Erbakan Hoca: Şartlara teslim olmayan lider'
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Kocaeli'de belediye başkanı bir anda denize atladı!
Hakimden darbeci askere: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
02.03.2017 09:09:00
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul Avrupa Yakası'nda bazı ilçelere 4 Mart tarihinde elektrik verilemeyecek.
02.03.2017 09:07:36
Konya'da 260 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Konya'da 260 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Konya'da çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı iki mahalleye bin polisle düzenlenen baskında 260 kişi gözaltına alındı.
02.03.2017 09:04:48
Gürcistan vatandaşlarına AB vize serbestisi
Gürcistan vatandaşlarına AB vize serbestisi
Gürcistan vatandaşları 28 Mart 2017'den itibaren vizesiz olarak Schengen bölgesine seyahat edebilecekler.
01.03.2017 23:59:32
Toronto’da mescit yakma girişimi
Toronto’da mescit yakma girişimi
Toronto'da bir mescit, kimliği belirlenemeyen kişilerce ateşe verilmeye çalışıldı.
01.03.2017 23:27:54
Ağabeyi uykusundan uyandırıp öldürdü
Ağabeyi uykusundan uyandırıp öldürdü
Ceylan, 38 yaşındaki ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından yatağında tabancayla vurularak öldürüldü.
01.03.2017 22:05:04
Müslüman merkezlerine tehdit mektupları
Müslüman merkezlerine tehdit mektupları
ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde Müslümanların iki merkezine tehdit mektupları gönderildiği bildirildi.
01.03.2017 21:11:11
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları