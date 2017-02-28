28.02.2017 16:14:16

Elektrik trafosu yandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde elektrik direğindeki trafo yandı.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde elektrik direğindeki trafo yandı.İlçenin Barış mahallesinde direğin üstünde yer alan trafonun ufak bir bölümünün yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve TREDAŞ ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler önce mahallenin elektriğini kesti. Daha sonra itfaiye ekipleri trafoda çıkan yangını söndürdü. Söndürme işleminin ardından TREDAŞ ekipleri, direğe tırmanarak yangının çıktığı bölgede inceleme yaparak, gerekli çalışmaları başladı.