31.12.2016 14:07:01

Elektrik trafosu bomba gibi patladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde patlayan trafo alev alarak yandı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde patlayan trafo alev alarak yandı.Güney Mahallesi Atatürk Bulvarında iki mahalleye elektrik sağlayan 9 numaralı trafo önce bomba gibi patlayarak alev alarak yanmaya başladı.Trafonun yanmaya başladığını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangının çevredeki işyerlerine sıçraması önlendi.Soğutma çalışmalarının ardından trafonun aşırı güç yüklenmesinden dolayı patlayarak alev aldığı belirtildi.Patlama ve yangın sırasında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.