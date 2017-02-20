20.02.2017 17:02:07

Elektrik tellerine dolanan ağaçlar budanıyor

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

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Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ağaç budama çalışmaları devam ediyor.Alaşehir'in tüm mahallerinde gerçekleştirilecek olan ağaç budama çalışmalarında asıl amacın, elektrik kesintilerine neden olan tellerin arasına karışan ağaçların budamasını yapmak olduğunu açıklayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilerek ağaç budama çalışmalarına yoğun tempoda devam edildiğini belirten Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Emin Dikici, "Elektrik hatlarının ağaç dallarından kaynaklanarak oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Ağaç budama çalışmalarını enerji nakil hatlarına zarar vermeyecek şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirirken sağlıklı ve temiz çevre oluşumuna katkı sağlıyoruz." dedi.