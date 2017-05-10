11.05.2017 09:12:15

Elektrik hizmet kalitesi yönetmeliğinde değişiklik

Elektrik dağıtım şirketleri 2016 yılına ait teknik kalite ölçüm raporunu, 31 Mayıs'a kadar EPDK'ya sunacak

Elektrik dağıtım şirketleri 2016 yılına ait teknik kalite ölçüm raporunu, 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) sunacak.

EPDK'nın, "Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Değişikliği," Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketleri geçen yıla ait teknik kalite ölçüm raporunu, 2017 yılı mart ayı sonuna kadar olan kalite ölçüm verilerini içerecek şekilde, 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar EPDK'ya bildirecek.



Elektrik dağıtım şirketinin görev bölgesinde tesis edilecek teknik kalite ölçüm cihazı sayısı, ilgili yılın ocak ayında bildirilen verilere göre belirlenecek.

Yıllık teknik kalite ölçüm dönemi, ait olduğu yılın nisan ayında teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edilmesiyle başlayacak ve müteakip yılın mart ayında sona erecek.

Kalite ölçüm cihazı tesis edilecek yerlere ilişkin güncel veriler, ocak ayı sonuna kadar elektronik ortamda hazırlanarak EPDK'ya gönderilecek.