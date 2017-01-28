28.01.2017 19:01:01

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Tunceli'de elektrik arızasına müdahale eden personel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Tunceli'de elektrik arızasına müdahale eden personel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, özel bir enerji dağıtım şirketinin Pülümür İlçe İşletme Şefliğinde arıza bakım onarım personeli olarak çalışan 37 yaşındaki Özgür Bektaş, ilçeye bağlı Çobanyıldızı ve Turnadere köyleri arasında bulunan hatta arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapıldı. Elektrik direğinde asılı kalan Bektaş, olay yerine çağrılan ekiplerin müdahalesiyle asılı kaldığı direkten indirilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Özgür Bektaş'ın cenazesi ön otopsi işlemleri için Pülümür Sağlık Ocağı'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.