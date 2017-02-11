11.02.2017 11:47:03

Elekçi Irmağı ıslah ediliyor

Kumru Belediye Başkanı G.Murat Hatipoğlu, ilçe merkezini ikiye bölerek akan Elekçi Irmağı'nın ıslah edilmesi için çalışmaların yakında başlayacağını söyledi.

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Kumru Belediye Başkanı G.Murat Hatipoğlu, ilçe merkezini ikiye bölerek akan Elekçi Irmağı'nın ıslah edilmesi için çalışmaların yakında başlayacağını söyledi.Elekçi Irmağı'nın ilçe merkezinden geçen bölümünün ıslah edilmesi ve estetik bütünlük kazandırmak amacıyla uzun süredir Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile 7. Bölge Müdürlüğü bünyesinde görüşmeler yaptıklarını belirten Kumru Belediye Başkanı G. Murat Hatipoğlu, bu çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirtti.Başkan Hatipoğlu, "Elekçi Irmağı'nın ıslah edilmesine yönelik ilk ihale 14 Aralık 2016 tarihinde yapılmıştı. İhaleyi alan firma ile DSİ arasındaki sözleşme 7 Şubat 20177 günü imzalandı. Yakında başlayacak çalışmalarla birlikte ırmağın ilçe merkezinden geçen bölümünde ıslah çalışmaları yapılarak estetik ve görsel bütünlük kazandırılacak. Bu çalışmalar 8 milyon liraya mal olacak" dedi.