26.02.2017 22:21:12

Elazığspor yoluna Bektaş ile devam edecek

TFF 1. Lig'de mücadele eden Elazığspor, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yola devam kararı aldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

TFF 1. Lig'de mücadele eden Elazığspor, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yola devam kararı aldı.Son olarak Cuma günü Giresunspor karşısında alınan yenilginin ardından sosyal medya üzerinden karalanma kampanyası başlatılan, hatta yerine gelecek ismin bile belli olduğu iddia edilen açıklamaların akabinde bugün akşam saatlerinde Elazığspor Başkanı Sedat Karataş, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile kulüp tesislerinde bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmeden yola devam kararı çıktı. Görüşmenin ardından Elazığspor yönetimi takımın son durumunu görüşmek üzere Sedat Karataş Başkanlığı'nda bir araya geldi.Bordo-beyazlı ekip, TFF 1. Lig'in 23. Haftası'nda evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Bayram Bektaş refakatinde kendi tesislerinde sürdürecek.