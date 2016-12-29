29.12.2016 10:45:34

Elazığspor'un İlk yarı karnesi

TFF. 1 Lig ekiplerinden Elazığspor, 2016-2017 sezonun ilk yarısında 7 mağlubiyet, 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. 12 puanı silinen daha sonra 6 puanı iade edilen bordo-beyazlı ekip, ligin ilk yarısını 13 puanla 15'inci sırada tamamladı.

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TFF. 1 Lig ekiplerinden Elazığspor, 2016-2017 sezonun ilk yarısında 7 mağlubiyet, 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. 12 puanı silinen daha sonra 6 puanı iade edilen bordo-beyazlı ekip, ligin ilk yarısını 13 puanla 15'inci sırada tamamladı.TFF. 1 Lig ekiplerinden Elazığspor, ligdeki 16 haftalık dilimde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 15 kez havalandıran Elazığspor, kalesinde ise 17 gol gördü. Elazığspor'da 2016-2017 sezonunun ilk yarısında 20 futbolcu forma şansı buldu. Transfer yasağı ve kadro kısırlığı nedeniyle kadro rotasyonuna gidemeyen bordo-beyazlı ekipte, ligde en fazla forma şansı bulan isim kaptan Onur Güney oldu. 16 maçta bin 424 dakika sahada kalan Onur Güney'i, yine 16 maçta bin 393 dakika sahada kalan Hakan Bilgiç ile 15 maçta bin 344 dakika forma giyen Çağrı Ortakaya takip etti. Elazığspor'un en kısa süreli forma şansı bulan ismi ise 1 maçta 2 dakika sahada kalan Muhammed Akyıldız oldu.Bordo-beyazlı ekip ligin ilk yarısında toplam 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Sezon tamamlanmadan takımla ilişkileri kesilen Ümit Tütünci ile Kenan Şahin'in yanı sıra Lamjed'te gol atamadı. Takımın gol silahlarından Ömer Yıldız sadece 1 lig maçında fileleri havalandırabildi. Ligin ilk yarısında toplam 15 golü bulunan Elazığspor'un 1 golünü ise Balıkesirsporlu Glumac kendi kalesine göndermişti.Elazığspor'da, ligin ilk yarısında forma şansı bulan futbolcuların oynama süreleri ve attıkları gol sayıları şöyle:Onur Güney: 16 maç, 1.424 dakika, Hakan Bilgiç: 16 maç, 1.393 dakika, 2 gol, Çağrı Ortakaya: 15 maç, 1.344 dakika, 2 gol, Murat Kalkan: 15 maç, 1.335 dakika, 2 gol, Hamidou Traore: 15 maç, 1.295 dakika, 2 gol, Wellington Tom: 15 maç, 1.268 dakika, 1 gol, Mehmet Yiğit: 14 maç, 1.246 dakika, Murat Kayalı: 11 maç, 1.100 dakika, 2 gol, Serdar Kulbilge: 11 maç, 943 dakika, Berk Yıldız: 10 maç, 789 dakika, 2 gol Ömer Yıldız: 16 maç, 649 dakika, 1 gol, Ali Fırat Okur: 7 maç, 542 dakika, Lamjed: 11 maç, 538 dakika, Çağlar Şahin Akbaba: 6 maç, 497 dakika, Mesut Saray: 13 maç, 447 dakika, Gilles Binya: 7 maç, 384 dakika, Ümit Tütünci: 5 maç, 298 dakika, Kenan Şahin: 6 maç, 239 dakika, Hakan Esa: 3 maç, 22 dakika Muhammed Akyıldız: 1 maç, 2 dakika.Elazığspor, transfer yasağının ocak ayında bitmesiyle birlikte özellikle forvet olmak üzere 3-4 oyuncu transfer etmeyi planlıyor.