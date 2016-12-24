24.12.2016 19:43:21

Elazığspor maç yorgunu

TFF 1. Lig karşılaşmasında Balıkesirspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Elazığspor'da Teknik Direktör Bayram Kadir Bektaş maç sonrası yaptığı açıklamada, '35 günde 9 maç oynadık bu da yorgunluk belirtisi oldu' dedi.

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TFF 1. Lig karşılaşmasında Balıkesirspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Elazığspor'da Teknik Direktör Bayram Kadir Bektaş maç sonrası yaptığı açıklamada, "35 günde 9 maç oynadık bu da yorgunluk belirtisi oldu" dedi.TFF 1. Lig karşılaşmasında Balıkesirspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Elazığspor'da Teknik Direktör Bayram Kadir Bektaş maç sonrası düzenlediği basın toplantısında skordandolayı üzgün olduklarını belirterek, "Buraya kazanmak için gelmiştik, maçta da ilk pozisyonları yakalayan bizim taraftı. Ancak yine sonuçlandırmada sıkıntımız devam ediyor. Pozisyon vermeden bir penaltı, 2-0'da geriye düşünce yakalamak için mücadele ettik. Sıkıntımız devam ediyor, kadro derinliğimiz yok. Yaklaşık 35 günde 9 maç oynadık bu da yorgunluk belirtisi oldu. Bildiğiniz gibi yedeğimizde yok neredeyse çok şükür bugün sakat vermedik. Eksikliklerimizin farkındayız. Umarım bu devre arası transferi açıp gereken yerlere transfer yaparız. Hem ligi hem de Türkiye Kupasını götürmeye çalışıyoruz. Salı günü son bir maçımız var kupada. Sonra devre arasını en iyi şekilde değerlendirip yönetimimizde sağ olsun uğraşıyor, çok ödemler var onlarla uğraşıyor transferi açmak için. Transfer edeceğimiz noktalara oyuncuları katıp bir an önce takıma katılıp, bir an önce de Elazığspor layık olduğu yere çıkartmayı hedefliyoruz. Balıkesirpor'a başarılar diliyorum haklı bir galibiyet aldılar. Biz de eksiklerimizi net bir şekilde gördük bu gün" dedi.