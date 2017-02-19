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Elazığspor - Eskişehirspor maçının ardından
19.02.2017 19:27:19

Elazığspor - Eskişehirspor maçının ardından

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, istedikleri futbolu sahaya yansıttıklarını ancak golü bulamadıklarını ifade ederken, Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Burhaneddin Beadini ise iyi bir futbol sergileyemediklerini söyledi.

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, istedikleri futbolu sahaya yansıttıklarını ancak golü bulamadıklarını ifade ederken, Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Burhaneddin Beadini ise iyi bir futbol sergileyemediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile Eskişehirspor 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Futbolcularını kutlayan Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Sahada kazanmak adına gerekli mücadeleyi gösterdiler. İstediğimiz bir Elazığspor, istediğimiz bir mücadele, pozisyon zenginliği vardı. Sonuçta baktığımız zaman şampiyonluğa oynayan bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Ancak biz kimle oynarsak oynayalım hep bu futbolu yansıtmak istiyoruz. Bugün tek eksik olan goldü. Neredeyse her maçta pozisyona giren bir rakibe karşı pozisyon vermeden hem defansta, hem hücumda istediklerimizi yaptık. Tek eksik goldü. Kısmetimiz yanımızda değildi. Ben çocukları tebrik ediyorum Eskişehirspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş son olarak hakemin kendilerine gösterdiği sarı kartı, rakibe de göstermesi gerektiğini belirterek, "Ben hakemin art niyetine inanan bir insan değilim. İki tane pozisyon var ki çok bariz. İlk pozisyonda bizim futbolcumuza sarı kart verdi. Onların arkadan yaptığı müdahalede ben de sarı kart beklerdim. Yan hakemle paylaştım hatta. O sarı kartı onlarda hak ediyordu. Boş yere sarı kart gördük diyebiliriz. Bunlarda bize sıkıntı yaratabilir" diye ifade etti.

Eskişehirspor cephesi

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Burhaneddin Beadini ise, "Buraya 3 puan için gelmiştik. İyi bir mücadele olduğu ortada. İyi bir oyun sergileyemedik. Ama 1 puana iyi diyelim. Bundan sonra biliyorsunuz. Mustafa Denizli bugün tribündeydi. Kulübeye giremedi. Nedeni de eski teknik direktörü Mehmet Tezcan'ın mukavelesi fesh olmadığı için giremedi ama bundan sonra kulübede olacak. Biliyorsunuz hedefimiz şampiyonluk. Bundan sonra böyle bir ekibimiz var. Hedefimiz şampiyonluk ve başaracağız" diye konuştu.

Beadini ayrıca, "Elazığspor bize karşı bayağı iyi motive olmuş, iyi bir oyun çıkarttılar. 1 puanı aldılar" yorumunda bulundu.
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