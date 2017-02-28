28.02.2017 14:44:54

Elazığspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, ligin 23. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, ligin 23. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.Elazığspor Tesisleri Üst Sahada yapılan çalışmaya ısınma ağırlıklı ön koşu ile başlayan futbolcular, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı varyasyonlar üzerinde durdular.Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, iyi futbol oynamanın bazen yeterli olmadığını belirterek, "Bunun skora da yansıması lazım. İnsanlar kırgın olabilir. Tabi ki Elazığspor'un gerçek taraftarı üzülüyor olabilir ama her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Biz sahada tüm gerekeni yapıyoruz. Skoru tutmamız gereken anlarda maalesef hiç yemememiz gereken goller yiyoruz. Bu hafta biliyorsunuz Göztepe geliyor. Kendi sahamızda inşallah güzel bir futbolla galip gelerek haftalardır beklentisi olan gerçek Elazığspor'u seven taraftarlara hediye etmiş oluruz. Yönetimimizin de buna hakkı olduğunu düşünüyorum. Sağ olsunlar bu halde bile bize inanıyor, güveniyorlar. Dolayısıyla önce yönetimimize ve bizi sevenlere bu galibiyeti hediye etmek istiyoruz" dedi."Bu maçta farklı şeyler bekliyorum"Takımdaki birlik ve beraberlik ortamına da değinen Bektaş, "Hepimiz bu maça kenetlendik. Bu maçta çok farklı şeyler bekliyorum. Hem skor anlamında, hem oyun anlamında. Bu da inşallah serinin başlangıcı olur. Taraftarlar takımlarını desteklemek için tribünde olmalılar. Çatlak seslere kulak vermemeliler. Bu çocukların onlara ihtiyacı var. Daha 12 maç var ve bu takım 12 maçı kazanacak güçte. Dedim ya taraftarın olumsuz bir hareketi futbolcuları da olumsuz etkileyebiliyor. Ben bu maçta taraftarların tribünleri doldurup takımlarını desteklemelerini istiyorum. Aksi takdirde bir şey olduğu zaman biz zaten ne yapmamız gerektiğini biliriz" diye konuştu.