06.02.2017 11:55:47

Elazığspor altyapısını güçlendiriyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da takıma yeni yetenekler kazandırmak amacıyla altyapı seçmeleri yapıldı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da takıma yeni yetenekler kazandırmak amacıyla altyapı seçmeleri yapıldı.Elazığspor Kulüp Tesisleri'nde yapılan ve 2001-2005 arası doğumlu futbolcuların katıldığı seçmeler, Altyapı Koordinatörü Mehmet Kaplan ve Altyapı Antrenörleri Ender Çınar, Önder Çınar, Nafiz Orak, Kenan Kamaç, İlhami Güzel, Ayhan Duran ve Kaleci Antrenörü Sacit Taşdemir idaresinde gerçekleştirildi. 150 kişinin katıldığı seçmelerde 35 isim belirlenerek alt yapıya katılma hakkı kazandı.Yapılan seçmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Elazığspor Altyapı Koordinatörü Mehmet Kaplan, seçmelere yoğun bir katılım sağlandığını kaydederek, yetenekli gençleri zaman içerisinde Elazığspor'a kazandıracaklarını söyledi.