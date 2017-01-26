26.01.2017 23:15:48

Elazığ Valiliği'nden Ahmet Türk açıklaması

Elazığ Valiliği, eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Ahmet Türk’ün kelepçeli olarak hastaneye götürüldüğü yönündeki iddialar konusunda açıklama yaptı...

Ajanslarda yer alan habere göre, Elazığ Valiliği, eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Ahmet Türk'ün kelepçeli olarak hastaneye götürüldüğü yönünde sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanan görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada Türk'e kelepçe takılmadığı söylendi.

Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Boztoprak da Türk'e kelepçe takılıp takılmamasının önemli olmadığını ifade ederken “O şekilde götürülmesi bile kötü muamele. ‘Kelepçe takmayalım ama ellerinizi bu şekilde' tutun demiş olabilirler” dedi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında halen ilimiz ceza evinde tutuklu olarak bulunan Ahmet Türk'e, 25.01.2017 tarihinde muayene için ilimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmesi sırasında kelepçe takıldığı şeklinde bazı basın-yayın organlarında haberler yer almıştır. Ahmet Türk'e cezaevinden alınıp sağlık kuruluşundaki işlemlerinin bitirilmesine müteakip cezaevine teslim edilmesine kadar, hiçbir aşamada kelepçe takılmamıştır.”

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