22.02.2017 17:49:10

Elazığ OSB 6. Bölge desteklerinden istifade edecek

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi (Elazığ OSB), Cazibe Merkezi Programı kapsamında yapılacak olan yatırım teşviklerinde 6. Bölge desteklerinden istifade edecek.

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Elazığ Organize Sanayi Bölgesi (Elazığ OSB), Cazibe Merkezi Programı kapsamında yapılacak olan yatırım teşviklerinde 6. Bölge desteklerinden istifade edecek.Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Elazığ OSB'de yapılacak yatırımların teşviklerde 6. bölge desteklerinden istifade etmesiyle ilgili karar 22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cazibe Merkezleri kapsamındaki yatırımlarla ilgili Resmi Gazetede yayımlanan yeni kanunun ardından Elazığ ASKON Şube Başkanı Yakup Baş, Elazığ FKA Yatırım Destek Ofis Yöneticisi Vahap Yoğunoğlu ve işadamları, Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti.Resmi Gazetede yayınlanan kararın Cazibe Merkezleri Programı başvuru süresi içerisinde yayınlanmış olmasının sevindirici olduğunu belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Başbakanımızdan Cazibe Merkezi İllerinde yapılacak yeni yatırımların teşviklerde 6. Bölge desteklerinden istifade etmesi talebimizin ardından yaşanan gelişmeler sonucunda 22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yatırım teşviklerin de OSB'de istifade edecektir. Kararın Cazibe Merkezleri Programı başvuru süresi içerisinde yayınlanmış olması ise çok sayıda işadamının kafasındaki acaba sorularına cevap olmuştur. Artık OSB'de yapılacak ve Cazibe Merkezleri kapsamında desteklenecek yatırımlar 6. bölge desteklerinden istifade edeceklerdir. Bu önemli gelişme yatırımcılarımızı daha heyecanlandıracaktır" dedi.Teşviklerdeki gelişmeyle birlikte Elazığ için yeni bir dönemin başladığını aktaran Alan, "Elazığ'ın elde ettiği bu önemli kazanımda çok büyük bir emeği olan valimize, ilimiz milletvekillerine, belediye başkanımıza ve tüm sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Elde ettiğimiz bu başarı Elazığ'ındır. İnşallah çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Oda olarak bugüne kadarki duruşumuzdan asla taviz vermeden ilimize bir çivi çakacak olan tüm işadamlarımızın gece gündüz emrindeyiz" diye konuştu.