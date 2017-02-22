22.02.2017 11:49:15

Elazığ İl Özel İdarespor, Orduspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdarespor, ligin 27.haftasında deplasmanda oynayacağı Orduspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdarespor, ligin 27.haftasında deplasmanda oynayacağı Orduspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından geçtiğimiz hafta sonu evinde karşılaştığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim'i 80-71 mağlup ederek kötü gidişata dur diyen mavi-beyazlı ekip, Orduspor maçı hazırlıklarını da yoğun tempoda gerçekleştiriyor."Kötü gidişata dur dedik"Mersin galibiyetiyle kötü gidişata dur dediklerini belirten Elazığ İl Özel İdarespor Başantrenörü Berat Gök, "Tecrübesizlik ve şanssızlıktan dolayı aldığımız yenilgilerden sonra Mersin maçını almamız gerekiyordu. Oyuncularımız bunun farkındaydı. Reaksiyon gösterip, karakterlerini ortaya koyup maçı kazanmasını bildiler. Orduspor'u ligin ilk yarısında yenmiştik. Kesinlikle galibiyet için gideceğiz, tek parolamız galibiyet. Çalışmalarımız tam kadro devam ediyor, her şey yolunda" dedi."Lig sert geçiyor"Ordu'dan da galibiyetle dönmek için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen Gök, "Lig bu sene beklediğimizden sert geçti. 20 takım, 38 maç, hafta içi, hafta sonu yoğun tempo var. Bu tempoda kalabilmek için derin bir kadroya sahip olmamız gerektiğini biliyorduk. Ufak tefek sakatlıklar ritmimizi aşağı çekti. Ama eski tempomuza döndük. Geriye kalan 12 maçın en az 10-11 tanesini galibiyetle bitirmek istiyoruz" diye konuştu.Elazığ İl Özel İdarespor'un Amerikalı pivotu Sheron Houston, takım kaptanı Büşra Yüksel ve Esen Burcu Özdemir de Mersin maçının kendileri için moral olduğunu Orduspor deplasmanına galibiyet için gideceklerini söyledi.Elazığ İl Özel İdarespor, geride kalan 26 haftada 41 puanla 8. sırada bulunuyor.